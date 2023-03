Ramin Yektaparast, un chef de gang de motards, qui vit désormais en Iran, est considéré comme le commanditaire de cette attaque qui a eu lieu en novembre

Les autorités allemandes ont déterminé que le commanditaire de la fusillade contre une synagogue centenaire de la ville d'Essen en novembre dernier était Ramin Yektaparast, un chef de gang de motards soupçonné de meurtre en Allemagne, qui vit désormais en Iran. Il est également accusé de diriger des attaques antisémites depuis ce pays.

AP /Martin Meissner La police surveille la synagogue d'Essen, en Allemagne

La semaine dernière, le Washington Post a cité des sources anonymes des services de renseignement allemands et américains qui ont désigné Yektarapast, un membre actif du Corps des Gardiens de la révolution iraniens, comme le responsable de cette attaque.

Yektarapast a fui l'Allemagne pour l'Iran en 2021 après avoir été soupçonné du meurtre d'un membre du gang des Hells Angels. L'implication de criminels dans des complots terroristes fait partie de la stratégie de l'Iran, a déclaré au Washington Post un ancien responsable américain de la lutte contre le terrorisme.

Selon Matthew Levitt, membre de l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient, les agents iraniens ont vu des projets d'assassinat de haut niveau déjoués et ils se tournent maintenant vers des cibles plus "douces" dans leurs efforts pour semer la terreur et nuire aux ennemis de leur pays. "C'est alors que les complots visant les Juifs entrent en jeu", a déclaré M. Levitt.

Ces dernières années, les rapports faisant état de cellules terroristes liées à l'Iran et ciblant des Juifs ou des Israéliens en Europe se sont multipliés. L'été dernier, alors que de nombreux Israéliens se rendaient en Turquie, le Mossad, le service de renseignement israélien, et son homologue turc ont traqué une cellule iranienne à Istanbul. Cette cellule aurait été chargée de cibler des touristes israéliens en représailles à l'élimination d'un colonel iranien à Téhéran, qui aurait été commis par des agents israéliens.

Le Washington Post a également révélé il y a plusieurs mois que l'Iran avait pris pour cible des figures éminentes du monde juif dans le monde entier, par lesquelles le philosophe français Bernard-Henri Levy ou encore le chef du Conseil central des juifs d'Allemagne Josef Schuster.