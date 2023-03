"Nous continuerons à mener une politique très stricte en matière d'immigration" (ministre hongrois)

"Nous avons empêché l'entrée de 260000 personnes le long de notre frontière sud et les chiffres ne font qu'augmenter"

"L'immigration est un défi essentiel en matière de sécurité auquel nous, Européens, somme confrontés. Nous le voyons au sein des sociétés d'Europe de l'Ouest alors que des idéologies extrémistes et des groupes radicaux s'étendent", a déclaré Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères dans Malard en liberté sur i24NEWS.

"Les migrants tirent l'avantage de ces passages et ces flux migratoires car les activistes qui défendent les droits de l'homme font pression sur les pays pour qu'ils ne protègent pas leurs frontières, et permettent aux gens de passer ce qui est insensé.

Le ministre a assuré que Budapest poursuivra sa politique stricte en matière migratoire. "Nous avons empêché l'entrée de 260 000 personnes le long de notre frontière sud et les chiffres ne font qu'augmenter. Les migrants deviennent de plus en plus violents et parfois les passeurs utilisent des armes. Donc, notre politique continuera a être très dure sur cette question".