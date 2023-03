Israël-Allemagne, 70 ans d'histoire d'une relation qui se renforce

"La sécurité d’Israël est raison d’État pour l’Allemagne", affirmera Angela Merkel

L'Allemagne a une relation unique avec Israël. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Berlin et Jérusalem, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se renforcer, tant au niveau diplomatique qu'aux niveaux commercial et militaire. De nombreux accords bilatéraux ont été signés dans les domaines de la sécurité, de la justice, de l’économie, de la science et de la culture. La sécurité et le droit à l'existence d'Israël sont des pierres angulaires de la politique étrangère allemande.

AP Le Premier ministre israélien David Ben Gourion, à droite, s'entretient avec le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer dans la suite de ce dernier à l'hôtel Waldorf Astoria à New York, États-Unis, le 14 mars 1960

Tout commence le 10 septembre 1952, lors de la signature des accords de réparations à Luxembourg, après des négociations entre le Premier ministre israélien, David Ben Gourion, le secrétaire général du Congrès juif mondial, Nahum Goldmann, et le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer.

C'est le 14 mars 1960, que l'amitié israélo-allemande débute réellement, lorsque le Chancelier fédéral d'Allemagne Konrad Adenauer et le premier ministre israélien David Ben Gourion se rencontrent à New York. Ensemble, ils discutent des efforts mutuels et de la construction d'une relation. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux pays s'engagent à travailler ensemble.

C’est dans cette perspective que Berlin et Jérusalem établissent des relations diplomatiques officielles le 12 mai 1965. En réponse, plusieurs pays arabes, dont l'Irak, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie menacent alors de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Ouest.

IPPA / AFP Le chancelier allemand Willy Brandt et le ministre israélien de la Défense Moshe Dayan lors de la visite officielle du chancelier à Tel Aviv, Israël le 12 juin 1973

Dix ans plus tard, le 5 septembre 1972, la prise d'otages des JO de Munich, dans laquelle onze athlètes israéliens ont été tués, conduit à la création du GSG-9, une unité d'intervention de la police allemande destinée à répondre aux situations d'urgence. 50 ans plus tard, le Président allemand Frank-Walter Steinmeier demandera pardon pour le manque de protection des athlètes israéliens.

Christof Stache / AFP Le président israélien Rivlin et le président allemand Steinmeier le 6 septembre 2017 à Munich

Une autre pierre est ajoutée à l'édifice le 7 juin 1973. Le chancelier Willy Brandt devient le premier chef de gouvernement ouest-allemand à réaliser une visite officielle en Israël, une visite qui sera la première d’une longue série jusqu’en 1975, lorsque le premier ministre Yitzhak Rabin devient le premier chef de gouvernement israélien à effectuer une visite officielle en Allemagne de l'Ouest.

MENAHEM KAHANA / AFP Le Premier ministre israélien Ehud Barak et le chancelier allemand Gerhard Schroeder à Jérusalem, le 31 octobre 2000

Des relations qui s’intensifient permettant le 21 septembre 1999, la rencontre entre le premier ministre israélien Ehud Barak et le chancelier Gerhard Schröder dans la nouvelle Chancellerie fédérale à Berlin, pour des pourparlers axés sur le processus de paix au Moyen-Orient. Un nouveau chapitre des relations bilatérales s'est ouvert en 2008 avec la mise en place des premières consultations intergouvernementales germano-israéliennes.

Tobias SCHWARZ (AFP) German Chancellor Angela Merkel and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu address a press conference after a meeting at the Chancellery in Berlin on June 4, 2018

La rencontre entre Angela Merkel et Benyamin Netanyahou en Israël marque alors l'intensité des relations bilatérales. Elle a affirmé à cette occasion devant le Parlement israélien que "la sécurité d’Israël est raison d’État pour l’Allemagne". Preuve de son attachement à Israël, elle s'est rendue à huit reprises dans le pays durant ses seize années au pouvoir.