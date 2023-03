L'Espagne s'engage à redoubler d'efforts pour lutter contre l'antisémitisme

Madrid a approuvé le mois dernier un plan national de mise en œuvre de la stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme pour 2023-2030

Le Congrès juif mondial a publié mardi un rapport listant les progrès réalisés par les gouvernements européens dans l'élaboration de plans d'action pour lutter contre l'antisémitisme. Le rapport a été communiqué avant des réunions sur la question à Madrid avec le roi d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, et le ministère des Affaires étrangères du pays.

Les dirigeants de 35 % des communautés juives ayant participé au rapport ont déclaré que leur gouvernement avait mis en place un cadre législatif adéquat pour lutter contre les discours de haine et les crimes antisémites. Les membres du comité exécutif du Congrès juif mondial et du forum des envoyés spéciaux et coordinateurs de la lutte contre l'antisémitisme (SECCA) de l'organisation se sont réunis mardi à Madrid pour une séance de travail commune dans la matinée avant de se rendre au palais royal El Pardo pour une audience privée avec le roi Felipe VI afin d'exprimer leur gratitude pour l'approche du pays en matière de lutte contre l'antisémitisme et d'encouragement de la vie juive.

L'Espagne, qui a approuvé le mois dernier un plan national de mise en œuvre de la stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme pour 2023-2030, assumera la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er juillet.

"Alors que l'Espagne se prépare à prendre les rênes de la présidence du Conseil de l'UE, il est essentiel qu'elle capitalise sur les efforts récents de la communauté internationale pour développer des actions concrètes afin de soutenir et de renforcer les communautés juives face à la montée de l'antisémitisme", a déclaré le président du Congrès juif mondial Ronald S. Lauder, ajoutant : "L'histoire des Juifs en Espagne est complexe, remplie de réalisations remarquables, mais aussi de profonds chagrins et d'exil. L'Espagne a l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de sa relation avec le peuple juif".