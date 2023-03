Des fragments d'os inhumés à Berlin ravivent la mémoire du nazisme

Les funérailles auront lieu dans un cimetière de l'ouest de la capitale, non loin du campus

Des funérailles sans corps pour des victimes sans identité: une université de Berlin enterre jeudi des milliers de fragments d'os découverts sur le campus, stigmates de "crimes" commis au nom de la science et des pratiques de l'ère nazie. En 2014, des ouvriers du bâtiment ont fait une macabre découverte lors de travaux sur le site de l'Université libre de Berlin (Freie Universität, FU): des ossements humains.

Au cours des deux années suivantes, des milliers d'autres fragments d'os ont été mis au jour.

Conclusion prudente des experts après plusieurs années de recherches: les ossements sont issus de "contextes criminels", remontant notamment à la période coloniale, et "une partie des os peut également provenir de victimes de crimes nazis".

Il ne s'agit que d'hypothèses mais elles remettent en lumière les pratiques et l'idéologie du sulfureux Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de génétique humaine et d'eugénisme (KWIA), repaire de scientifiques nazis durant la Seconde Guerre mondiale, sur le site duquel se trouvait la fosse contenant les restes découverts.

AFP / JANEK SKARZYNSKI Voie ferrée de l'ancien camp de concentration nazi Auschwitz-Birkenau, Pologne

"Nous avons l'obligation, même si cela fait longtemps, de donner la paix à toutes les victimes, même si nous ne connaissons pas leurs noms", confie Günter Ziegler, président de la FU qui organise la cérémonie.

Les funérailles auront lieu dans un cimetière de l'ouest de la capitale, non loin du campus.

Selon l'expertise des archéologues, les quelque 16.000 ossements appartiennent à au moins 54 adultes et enfants, hommes et femmes, la majorité de cette collection macabre datant d'il y deux siècles au minimum. On y trouve aussi des fragments de squelettes de rats, de lapins, de porcs et de moutons.