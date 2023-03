Sous pression de Berlin, l'UE assouplit l'interdiction des moteurs thermiques

Un accord a été trouvé samedi entre la Commission européenne et l'Allemagne sur les émissions de CO2, repoussant l'interdiction des moteurs thermiques à 2035

"Nous avons trouvé un accord avec l'Allemagne sur l'utilisation future des carburants de synthèse dans les voitures", a annoncé samedi le commissaire européen à l'Environnement Frans Timmermans.

Cet accord permet à la Commission européenne de sortir de l'impasse et d'approuver le texte prévoyant la réduction à zéro des émissions de CO2 pour les véhicules neufs. L'accord ambitieux prévoit notamment d'imposer les moteurs 100% électriques dans toute l'Union européenne à partir de 2035. L'Allemagne avait bloqué l'accord à la dernière minute au mois de mars dernier, après une première phase d'approbation du texte, suscitant l'incompréhension de ses partenaires européens. Berlin réclamait notamment un engagement plus ferme sur les carburants de synthèse, grâce à une nouvelle technologie qui permettrait de réutiliser du carburant de synthèse issu des activités industrielles pour les moteurs, jusqu'à 2035.

"Les véhicules équipés d'un moteur à combustion pourront être immatriculés après 2035 s'ils utilisent exclusivement des carburants neutres en termes d'émissions de CO2" Volker Wissing, ministre allemand des Transports

La technologie des carburants de synthèse, encore en phase de développement, est soutenue par l'industrie et les constructeurs haut de gamme en Italie et en Allemagne. Les ONG environnementales quant à elles les jugent non adaptées, non écologiques et polluantes.