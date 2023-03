Londres : le couple Netanyahou mange dans un restaurant non casher, Lapid dénonce une "hypocrisie"

"Il mange dans un restaurant non casher puis court chez lui pour voter la loi sur le hamets", a réagi Yaïr Lapid

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sarah ont été vus vendredi en train de dîner dans un restaurant étoilé non casher à Londres. Le couple a dîné au restaurant "The River" du chef Gordon Ramsay à l'hôtel Savoy où il séjourne.

Un plat de homard a été photographié sur la table du restaurant. "Il n'y a pas de limite à l'hypocrisie, il mange dans un restaurant non casher puis court chez lui pour voter la loi sur le hametz", a lancé le chef de l'opposition Yaïr Lapid.

Le fils du Premier ministre, Yaïr Netanyahou, a réagi à la polémique après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. "Le homard est dans l'assiette de la personne qui a pris la photo, une personne qui n'est pas apparentée à elle et qui est assise à une autre table", a écrit Yaïr Netanyahou. "Quel est le lien entre ce que mange cette personne qui a filmé et Netanyahou ? Le Premier ministre n'a pas le droit de manger dans le restaurant de son hôtel ?".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré vendredi son homologue britannique Rishi Sunak au 10 Downing Street, aux abords duquel des centaines de manifestants se sont rassemblés pour protester contre son projet controversé de réforme judiciaire.

A l'issue de sa rencontre hier avec le Premier ministre britannique Rishi Sonak dans sa résidence officielle, Netanyahou a abordé les contre-manifestations et les déclarations de refus entendues par de plus en plus d'officiers de réserve : "Céder au refus, c'est un terrible danger pour la politique d'Israël, c'est une menace stratégique", a-t-il affirmé.