Finlande : le pays choqué par l'agression d'un député de confession juive

Selon la victime, le motif de l'agression serait politique

La Finlande est sous le choc après l'agression d'un député de confession juive ce week-end. Les dirigeants du pays ont fermement condamné l'incident survenu samedi, lors duquel le politicien conservateur Ben Zyskowicz, 68 ans, a été frappé au visage dans une station de métro à Helsinki, la capitale. L'homme, figure bien connue de la communauté juive, a été agressé alors qu'il faisait campagne pour les élections générales du 2 avril dans le pays.

Le président Sauli Niinisto a tweeté que l'attaque contre le député était "un acte lâche" qui portait un coup à la démocratie finlandaise. Quant à la Première ministre Sanna Marin, elle a qualifié l'attaque de Ben Zyskowicz de « choquante ». "Tout le monde doit avoir le droit de faire campagne en paix, sans menace de violence. Une attaque contre un candidat est une attaque contre la démocratie", a-t-elle dit.

Ben Zyskowicz a décrit son agresseur comme un homme de grande taille qui semblait avoir entre 30 et 40 ans, relatant aux médias que celui-ci avait commencé à crier, lui reprochant la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN et lançant des insultes antisémites avant de menacer de le tuer et de le pousser sur les voies du métro.

L'homme s'en est ensuite pris à lui physiquement, le frappant au visage et le faisant tomber au sol, selon Ben Zyskowicz, qui souffre d'ecchymoses, d'égratignures et d'autres blessures mineures. Suite à l'agression, la police a appréhendé un suspect.

Le député, qui siège au Parlement finlandais depuis plus de 40 ans, a déclaré au média Helsingin Sanomat qu'il pensait que le motif de son agression était politique. Selon les sondages, Le parti de centre-droit Coalition nationale de Ben Zyskowicz, qui réclame l'adhésion de la Finlande à l'OTAN depuis 20 ans, est favori pour remporter les prochaines élections.

"En aucun cas, l'agression physique des candidats ne doit faire partie de la société finlandaise, pas même en tant que phénomène totalement marginal", a déclaré Ben Zyskowicz.

La violence politique est extrêmement rare en Finlande. Dans cette nation qui compte 5,5 millions d'habitants, les députés et les ministres se déplacent régulièrement dans les cafés, les marchés et les centres commerciaux sans gardes du corps et prennent régulièrement les transports en commun. Seuls le chef de l'État finlandais et le Premier ministre sont connus pour avoir des gardes du corps.