La jeune femme qui pense être Maddie McCann va poursuivre sa mère en justice

La mère de Julia Wendel, qui soutient que sa fille a des problèmes mentaux, lui a demandé de cesser ses "mensonges et ses manipulations"

Julia Wendel, une jeune Polonaise âgée de 21 ans qui affirme être Maddie McCann, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal, a annoncé son intention de poursuivre sa mère en justice lors d'une interview accordée au site RadarOnline samedi. La mère de Julia Wendel, qui soutient publiquement que sa fille a des problèmes mentaux, lui a demandé de cesser ses "mensonges et ses manipulations", provoquant son intention de porter plainte pour diffamation.

"Nous n'avons pas d'autre choix que d'intenter une action en justice", a déclaré Fia Johansson la porte-parole et détective privée de Julia Wendel. "Nous allons continuer à creuser et à comprendre qui elle est, ce qu'elle cache et pourquoi elle le fait", a-t-elle poursuivi en parlant de la mère de la jeune Polonaise.

AP Photo/Armando Franca, File Une photo de Madeleine McCann, la fillette disparue âgée de 3 ans, à la fenêtre d'un restaurant, à Praia da Luz, dans le sud du Portugal

Julia Wendel a annoncé mi-février qu’elle pensait être Maddie McCann sur son compte Instagram créé spécialement pour l’occasion, qu’elle a depuis fermé. Elle se base sur plusieurs éléments de ressemblance avec la fillette dont le même défaut oculaire. Elle affirme en outre n’avoir aucun souvenir de son enfance.

Quelques jours plus tard, la police polonaise avait affirmé exclure a possibilité que Julia Wendel soit Madeleine McCann, sans expliquer comment elle était parvenue à cette conclusion. Mi-mars, la jeune femme s’est rendue aux États-Unis où elle a passé des tests ADN pour prouver qu’elle n’est pas la fille biologique de ses parents polonais.