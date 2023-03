Les Pakistanais qui ont visé des cibles juives à Athènes motivés par l'argent (ministre)

"D'après les preuves que nous avons obtenues, leur motivation était vraisemblablement financière"

Les autorités grecques ont déclaré que la police poursuivait ses recherches à Athènes et dans d'autres régions du pays ce mercredi après l'arrestation de deux suspects accusés d'avoir planifié un attentat dans un centre juif situé dans un quartier animé du centre de la capitale grecque. Les deux hommes d'origine pakistanaise ont été inculpés mardi d'infractions liées au terrorisme, tandis qu'un troisième individu, dont on pense qu'il se trouve en Iran, a été inculpé par contumace.

Les identités des deux individus ont été révélées. Selon les médias locaux, lors des perquisitions effectuées au domicile des terroristes Hussain et Haider, plus de dix téléphones portables, des cartes mémoire, des clés et deux ordinateurs ont été retrouvés.

Le ministre de l'Ordre public, Tákis Theodorikákos, a déclaré qu'il était probable que l'on ait offert de l'argent aux deux suspects pour qu'ils commettent l'attentat.

"D'après les preuves que nous avons obtenues, leur motivation était vraisemblablement financière. L'organisateur qu'ils ont consulté était un de leur compatriote en Iran", a indiqué Tákis Theodorikákos à la chaîne de télévision privée Antenna.

Selon les informations de la police, le trentenaire originaire d'Iran a envoyé une photo avec le logo du restaurant à ses complices. "Il a commandé du gaz toxique. Après cela, il a exigé que les membres 'saignent' dans le magasin, en utilisant des armes et des explosifs, tout en leur assurant qu'il donnerait 16 000 euros pour chaque Israélien mort", selon les forces de l'ordre.

"Les deux Pakistanais arrêtés visaient non seulement à nuire à des citoyens innocents, mais visaient également à saper le sentiment de sécurité dans le pays, et en même temps endommager les institutions et menacer les relations internationales de la Grèce", selon les médias locaux.

Le rabbin Mendel Hendel, qui dirige le centre Habad, dit avoir appris le projet d'attentat aux informations. "Dieu merci, nous sommes sains et saufs. Nous sommes reconnaissants que cet acte de terrorisme ait pu être évité", ont déclaré Mendel Hendel et sa femme Nechama dans un communiqué envoyé à l'Associated Press. "Nous tenons à remercier publiquement les autorités grecques", ont-ils ajouté.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a remercié le gouvernement grec et le Service national de renseignement (EYP) "pour avoir déjoué l'attaque terroriste contre des cibles juives et israéliennes". "Le terrorisme est un ennemi commun et la lutte contre ce fléau est notre priorité absolue", a écrit Eli Cohen sur son compte Twitter mardi soir.