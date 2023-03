Les examens "ont mis en évidence une infection respiratoire"

Le pape François, 86 ans, hospitalisé mercredi à Rome, souffre d'une infection respiratoire et va rester hospitalisé "quelques jours", a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Les examens "ont mis en évidence une infection respiratoire (hors infection Covid 19) qui nécessitera quelques jours de prise en charge médicale à l'hôpital", a-t-il précisé.

Tiziana FABI / AFP Le Pape François en 2022 au Vatican

Le jésuite argentin, qui a marqué mi-mars ses dix ans de pontificat, a participé dans la matinée à l'audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre comme chaque mercredi, lors de laquelle il est apparu souriant, saluant les fidèles à bord de sa «papamobile».

François, qui se déplace en chaise roulante depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques au genou, avait déjà été hospitalisé pendant dix jours à l'hôpital Gemelli en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon. "Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu'auparavant. Je crois qu'à mon âge, et avec ces limites, je dois me ménager pour pouvoir servir l'Eglise, ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté", avait alors affirmé le pape.