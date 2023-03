Le souverain britannique effectue en Allemagne son premier déplacement à l'étranger en tant que roi

Charles III devient ce jeudi le tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands dans l'enceinte du Bundestag, au deuxième jour de sa visite historique en Allemagne. Le souverain britannique y effectue son premier déplacement à l'étranger en tant que roi, après l’annulation de sa visite en France à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Il a été accueilli jeudi par le chancelier allemand Olaf Scholz, puis par la maire de Berlin. Ce ne sera pourtant pas la première fois qu’il prend la parole au Bundestag. Il s'y était déjà exprimé en novembre 2020, mais il n’était encore à l’époque que prince héritier.

BERND VON JUTRCZENKA / POOL / AFP Le roi Charles III s'adresse aux invités lors d'un banquet d'État au palais présidentiel de Bellevue à Berlin, le 29 mars 2023

Mercredi soir, lors d'un dîner organisé en son honneur par le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, Charles III a promis de faire "tout son possible" pour renforcer les liens entre les deux pays durant son règne. Il a aussi défendu la solidarité avec l'Ukraine contre l'"agression non provoquée" de la Russie, soulignant la nécessité de défendre "la liberté et la souveraineté". Le roi Charles pourrait revenir sur ce sujet dans son discours devant les députés du Bundestag, prévu à 11H45 locales.

BEN BIRCHALL / POOL / AFP Le roi de Grande-Bretagne Charles III et le président allemand Frank-Walter Steinmeier se promènent dans le jardin du palais présidentiel de Bellevue à Berlin, le 29 mars 2023

Après le Bundestag, Charles III a prévu de visiter un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens, de s'entretenir avec un bataillon germano-britannique et de se déplacer dans un "écovillage" à Brodowin, à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Son séjour est largement consacré à l’écologie, dont le souverain britannique s’est fait le chantre dans son pays depuis des années. Vendredi, dernier jour de son déplacement, il se rendra à Hambourg pour visiter un projet d'énergie renouvelable.

WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP Le roi de Grande-Bretagne Charles III salue la foule à la porte de Brandebourg à Berlin, le 29 mars 2023

Lors de son arrivée à Berlin mercredi, la célèbre avenue Unter den Linden était parée du drapeau britannique. Une foule d’Allemands est venue l’accueillir et certains ont même pu lui serrer la main ou échanger quelques mots avec lui.