Le Parlement européen marque le 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie

Le vice-premier ministre polonais a souligné qu'aujourd'hui, les Juifs peuvent se sentir en sécurité dans son pays

Le vice-premier ministre polonais, Piotr Glinski, a déclaré lors d'une conférence au Parlement européen à Bruxelles pour marquer le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie qu'"en Pologne, l'antisémitisme n'est pas autorisé et n'a pas sa place dans notre pays". "Les Juifs peuvent se sentir en sécurité en Pologne", a-t-il ajouté.

Le dirigeant a également affirmé que les incidents antisémites en Pologne étaient "isolés" et "15 fois moins nombreux qu'en Allemagne", a rapporté l'European Jewish Press.

Lors de la conférence organisée par l'Association juive européenne et l'Association sociale et culturelle des Juifs de Pologne, Piotr Glinski a souligné que les incidents antisémites devaient être "combattus", notamment par "l'éducation", en revenant "sur la Shoah et sur les nombreux siècles au cours desquels les Polonais et les Juifs ont coexisté".

L'événement, intitulé "Même si nous devons mourir, nous nous battrons... et nos actes vivront à jamais", était organisé par Anna Fotyga et Adam Bielan, membres polonais du Parlement européen. Des orateurs juifs et polonais y ont commémoré le soulèvement du 19 avril 1943 contre les nazis, qui a duré jusqu'au 16 mai.

"Le soulèvement du ghetto de Varsovie, dont nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire, a été le premier soulèvement d'une grande ville et la plus grande révolte du peuple juif pendant l'occupation allemande", a déclaré M. Glinski.

Le responsable a rendu hommage aux "héros de l'insurrection du ghetto de Varsovie et aux victimes innocentes de la machine de guerre allemande". "Nous nous souvenons du passé et, sur la base des expériences historiques, nous cherchons à construire un avenir meilleur", a-t-il déclaré.

Une exposition sur le soulèvement du ghetto de Varsovie a également été inaugurée au Parlement européen. L'exposition "Ville des vivants, ville des morts" présente des photos du ghetto de Varsovie ainsi que des photos de la vie actuelle dans la capitale polonaise.