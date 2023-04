"Ne venez pas" : Amsterdam lassée des touristes indisciplinés

"Les visiteurs resteront les bienvenus, sauf s'ils se conduisent mal et causent des nuisances"

La ville d'Amsterdam vient de lancer une campagne pour contrer le sur-tourisme, en dissuadant les voyageurs de s'y rendre seulement pour consommer de l'alcool ou de la drogue.

Si l'initiative vise tout particulièrement les jeunes Britanniques qui s'y rendent en masse pour faire la fête et se droguer, elle a pour objectif plus large de redorer l'image de la capitale néerlandaise souvent associée à la débauche.

"Les visiteurs resteront les bienvenus, sauf s'ils se conduisent mal et causent des nuisances", a prévenu Sofyan Mbarki, l'adjoint au maire d'Amsterdam. La ville a déjà commencé en décembre à prendre de nombreuses mesures pour restaurer le calme dans les quartiers très fréquentés de la capitale, alors que les riverains sont excédés : interdiction de fumer du cannabis en public, restrictions sur la vente d'alcool...

La campagne baptisée "Stay Away" (Ne venez pas) fait partie de ces mesures. Elle inclut des vidéos de mise en garde montrant de jeunes Britanniques ivres et drogués se faire arrêter par la police. "Venir à Amsterdam pour une nuit de débauche peut vous coûter 140 euros d'amende et un casier judiciaire. Donc dans ce cas-là, ne venez pas", préviennent les vidéos en question.