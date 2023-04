Un mort et 30 blessés dans le déraillement d'un train aux Pays-Bas

Le train a déraillé vers 03H25 après avoir heurté des équipements de construction sur la voie

Un train de voyageurs qui a déraillé aux Pays-Bas a fait un mort et 30 blessés, dont 19 grièvement, ont indiqué les services de secours néerlandais. L’accident s’est produit proche de la ville de Voorschoten, entre La Haye et Amsterdam, dans le sud du pays. "Une personne est décédée et au moins trente autres ont été blessées. Onze personnes ont été recueillies chez des riverains, tandis que les blessés graves ont été transportés à l'hôpital", ont déclaré les services de secours.

Le train a déraillé vers 03H25 après avoir heurté des équipements de construction sur la voie. "Des spécialistes sont au travail pour sécuriser le train. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête", a précisé la même source. L'accident s'est produit sur la ligne de nuit Leyde- La Haye.

REMKO DE WAAL / ANP / AFP Déraillement d'un train de nuit à Voorschoten aux Pays-Bas, le 4 avril 2023

"Mes pensées vont aux proches et à toutes les victimes. Je leur souhaite tout ce qu'il y a de mieux", a déclaré le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte sur Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1643128250665762816 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

D’après le quotidien néerlandais De Telegraaf, la partie avant du train s’est retrouvée dans un pré et la partie centrale couchée à côté de la voie. Après l’accident, un incendie s'est déclaré à l’arrière du train. Il a depuis été maitrisé par les pompiers locaux. Selon un porte-parole de la Hollands Midden Safety Region, cité par le journal, tous les blessés ont pu être extraits du train. Ce même porte-parole a indiqué que des engins de chantier sur la voie pourraient avoir été à l’origine de l’accident. Il a ainsi parlé d’un accident majeur : "Notre première préoccupation concerne les personnes à bord du train, les passagers et nos collègues".