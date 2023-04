En 2022, la richesse cumulée des milliardaires russes est passée de 353 à 505 milliards de dollars

Forbes a dévoilé mardi sa liste des 20 personnes les plus riches de Russie, dans laquelle figurent notamment cinq détenteurs de la citoyenneté israélienne. Le Russo-Israélien le plus riche de la liste est Mikhail Fridman, qui occupe la neuvième place du classement avec une fortune estimée à 12,6 milliards de dollars. Il est suivi de Moshe Kantor, à la onzième place avec une fortune estimée à 11,3 milliards de dollars, tandis que Mikhail Prokhorov arrive à la douzième place avec une fortune sensiblement égale Roman Abramovich occupe la seizième place avec une fortune estimée à 9,2 milliards de dollars, tandis que German Khan est le cinquième Russo-israélien le plus riche est dix-huitième avec à 8,2 milliards de dollars.

Selon l'activiste Alex Tenzer, la plupart des milliardaires possédant la citoyenneté israélienne ne se rendent en Israël que quelques semaines par an. "La citoyenneté israélienne est importante pour eux, car elle leur sert de refuge en cas de problème. Il est temps pour eux de s'y installer pour de bon et d'y investir de l'argent", a-t-il déclaré.

En 2022, la richesse cumulée des milliardaires russes est passée de 353 à 505 milliards de dollars. Cette augmentation spectaculaire est attribuée à un transfert important de fonds par les oligarques de comptes étrangers vers la Russie, en réaction à la crainte d'une confiscation des actifs en Occident, à la suite des sanctions imposées à la Russie et à ses oligarques dans le sillage de la guerre en Ukraine.

En 2021, la fortune des milliardaires russes était estimée à environ 606 milliards de dollars, mais une grande partie de cette fortune a été perdue en raison de l'effondrement du rouble russe.

C'est Andrey Melnichenko, 51 ans, fondateur d'EuroChem Group et de SUEK, qui est la personne la plus riche de Russie, avec une fortune estimée à 25,2 milliards de dollars. Il a bâti sa richesse fortune principalement grâce au charbon, aux engrais et à l'énergie.

Melnichenko réside actuellement aux Émirats arabes unis et possède une flotte de yachts, dont l'un vaudrait 255 millions de dollars. Il possède également le plus grand voilier du monde, évalué à 425 millions de dollars, qui a été saisi en Italie il y a un an dans le cadre des sanctions imposées par l'Union européenne.

La deuxième place de la liste est occupée par Vladimir Potanin, qui est le principal actionnaire de Norilsk Nickel, avec une valeur nette de 23,7 milliards de dollars, selon Forbes. La troisième place est occupée par Vladimir Lisin, président et actionnaire majoritaire de Novolipetsk, l'une des principales entreprises sidérurgiques russes, dont les capitaux propres sont estimés à 22,1 milliards de dollars.