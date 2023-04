Une procession antisémite soulève la question de la haine des Juifs en Pologne

"Il est évident que le gouvernement polonais n'a pas réussi à s'attaquer aux racines de la haine envers les Juifs"

Lors d'une manifestation antisémite dans la ville de Pruchnik, dans le sud-est de la Pologne, les habitants ont accroché et brûlé une poupée représentant une caricature juive sur laquelle était inscrit le message "Judas 2023". Un événement similaire avait déjà eu lieu en 2019. Les habitants de la ville avaient écartelé une poupée nommée "Yehuda Ishkir", qui portait l'inscription "Judas 2019". Cette pratique, qui remonte au Moyen-Âge, consiste pour les habitants à juger Judas Iscariote et à le condamner à mort par la suite.

L'exécution a eu lieu par pendaison et les habitants ont ensuite fait défiler le "cadavre" dans les rues pendant que des enfants et des adultes le frappaient avec des bâtons. La cérémonie s'est terminée par l'incinération de la poupée par les habitants, marquant ainsi la fin de l'événement.

L'incident avait alors suscité une condamnation au niveau mondiale, conduisant la municipalité à annoncer la fin de la tradition. Mais la semaine dernière, des inconnus ont suspendu la même poupée à la périphérie de la ville et y ont mis le feu. Les autorités municipales ont dû intervenir en retirant la poupée de la zone.

Après cet événement, Meir Bolka, président de l'organisation pour la préservation de l'héritage juif en Europe de l'Est appelée J-nerations, et chercheur à l'Institut de recherche sur la Shoah de l'université Bar-Ilan, a affirmé qu'il se sentait comme un disque rayé qui répète le même message. "La récurrence d'incidents antisémites tels que celui-ci, quelques semaines seulement après que les gouvernements polonais et israélien ont signé un accord visant à normaliser les relations et à rétablir les voyages de jeunes en Pologne, est profondément troublante", a-t-il déclaré.

"Il est évident que le gouvernement polonais n'a pas réussi à s'attaquer aux racines de cette haine envers les Juifs. S'il attend des étudiants israéliens qu'ils apprennent les souffrances du peuple polonais pendant la Shoah, ils doivent aussi enseigner que les Juifs, y compris ceux qui se rendent en Pologne sous l'apparence de Juifs hassidiques, ne sont pas responsables de la mort de Jésus", a-t-il ajouté.