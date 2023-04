L’Irlande du Nord marque les 25 ans de l’accord du Vendredi Saint, en pleine crise politique

Cet accord historique avait marqué la fin de trois décennies de guerre civile entre catholiques et protestants.

C’est au coeur d’une crise politique que l’Irlande a célébré ce lundi le 25e anniversaire de l’accord du Vendredi Saint. Un quart de siècle de stabilité, mise à mal ces dernières années par un regain de tensions liées au Brexit. La région fait face également à une situation politique instable, puisque Belfast n’a plus de gouvernement depuis un an. Le DUP (Parti Unioniste Démocrate), fidèle à la couronne britannique, le boycotte.

Du côté de Londres, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a salué ce dimanche cet accord de paix historique. Ce dernier avait 17 ans lorsque l’accord a été conclu le 10 avril 1998. “Il s'agit d'un exemple extrêmement rare de personnes qui ont fait ce qui était impensable auparavant pour créer un avenir meilleur pour l'Irlande du Nord”, a-t-il déclaré.

Des fleurs sont placées sur un mémorial gravé des noms des 13 personnes décédées lors des meurtres du dimanche sanglant de 1972, dans la région de Bogside à Londonderry, en Irlande du Nord, le 29 janvier 2022.

30 ans de guerre civile

L’accord du Vendredi Saint a mis fin à trente ans de violence entre unionistes et loyalistes en Irlande du Nord. Après des premiers troubles et de fortes tensions en 1968, les soldats britanniques ont violemment réprimé une manifestation pacifique de catholiques à Londonderry, marquant le début de la guerre civile et des attentats avec l’émergence de l’IRA (Armée républicaine irlandaise) et d'autres organisations paramilitaires.

Un quart de siècle plus tard, c'est dans un contexte de tensions politiques persistantes exacerbées par le Brexit que le Premier ministre britannique accueille ce mardi soir son homologue américain Joe Biden, qui a des origines irlandaises. Un important dispositif de sécurité a été mis en place.