Russie : l'opposant Alexeï Navalny aurait été empoisonné, selon ses proches

Déjà victime d'un empoisonnement en 2020, il n'avait eu la vie sauve que grâce à un traitement dans un hôpital de Berlin

L'opposant russe emprisonné Alexei Navalny souffre d'un mal mystérieux qui pourrait être le résultat d'un empoisonnement. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi sa porte-parole Kira Yarmish, soulignant qu'il avait perdu huit kilos en seulement deux semaines. Les proches du dissident soupçonnent ainsi le Kremlin de chercher à le tuer "lentement et discrètement".

La porte-parole a précisé qu'Alexei Navalny avait commencé à se plaindre de douleurs à l'estomac vendredi dernier, et qu'une ambulance avait été appelée ce week-end à l'établissement pénitentiaire KI-6 où il est emprisonné, à environ 250 kilomètres à l'est de Moscou. Elle a également déclaré que quelques jours avant que ces douleurs ne commencent, les médecins de la prison avaient fait une injection au détenu en refusant de dire de quoi il s'agissait.

OLGA MALTSEVA / AFP A worker paints over graffiti of jailed Kremlin critic Alexei Navalny in Saint Petersburg, which reads: "The hero of the new times," on April 28, 2021.

"Nous n'excluons pas la possibilité qu'il ait été empoisonné lentement, de sorte qu'il meure lentement sans attirer l'attention", a écrit Kira Yarmish sur Twitter. Le service pénitentiaire russe n'a pas encore commenté ces affirmations. Il y a plusieurs mois, il avait rejeté les allégations de mauvais traitements et affirmé qu'il lui permettait de recevoir des soins médicaux chaque fois qu'il en avait besoin.

Toujours d'après Kira Yarmish, Alexei Navalny a été contraint la semaine dernière de retourner à l'isolement, où il fait face à "des conditions de détention infernales".

Alexeï Navalny est le leader de l'opposition le plus en vue en Russie. Arrêté des dizaines de fois par le passé lors de manifestations contre le régime de Vladimir Poutine, il avait déjà été victime d'un empoisonnement en 2020 et n'avait eu la vie sauve que que grâce à un traitement dans un hôpital de Berlin. L'Occident avait alors accusé Moscou d'essayer de l'éliminer, des affirmations fermement rejetées par le Kremlin.

DIMITAR DILKOFF / AFP Archive - Alexei Navalny à Moscou en 2019

En 2021, Alexei Navalny est retourné à Moscou et a été arrêté dès son atterrissage. Au terme d'un procès-spectacle, il a été condamné à 11,5 ans de prison pour corruption et outrage au tribunal.

L'opposant, avocat de formation, est devenu célèbre il y a plus de dix ans lorsqu'il a commencé à critiquer Poutine et le reste de l'élite russe, tout en diffusant des rapports et des enquêtes sur des actes de corruption généralisés qu'ils auraient commis. Les partisans d'Alexei Navalny le voient comme le "Nelson Mandela russe", et sont convaincus qu'un jour, il sortira de prison et dirigera leur pays.

Les autorités russes, pour leur part, le considèrent comme un extrémiste lié à la CIA qui tente de déstabiliser la Russie. L'organisation d'Alexei Navalny a été interdite et nombre de ses partisans ont fui la Russie à l'étranger ces dernières années.