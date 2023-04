Cette expérience visait à évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total et d'une perte de repères de longue durée

Beatriz Flamini a retrouvé la lumière du jour vendredi, après 508 jours coupée du monde dans une grotte naturelle à 70 mètres de profondeur en Andalousie.

Le séjour dans cette cavité de cette sportive espagnole de 50 ans, qui avait débuté le 21 novembre 2021, s'inscrivait dans le cadre d'une expérience scientifique ayant pour but d'évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total et d'une perte de repères de longue durée. "Elle doit être capable de ne pas perdre la mémoire, de prendre des décisions, de se concentrer et de conserver sa capacité de raisonnement", expliquaient les directeurs de l'étude avant le début de l'expérience.

N'ayant qu'une lumière artificielle, des livres et de quoi peindre et tricoter à disposition, Beatriz Flamini a expliqué en conférence de presse avoir perdu la notion du temps au 65e jour.

"Il y a déjà eu par le passé d'autres défis de ce genre, mais aucun qui réunisse toutes les caractéristiques de celui-ci : une personne seule et dans un isolement total, sans contact avec l'extérieur, sans lumière naturelle et sans référence au temps", a expliqué David Reyes, membre de la Fédération andalouse de spéléologie qui était chargé de la sécurité de la sportive.