L’opposant russe Vladimir Kara-Mourza condamné à 25 ans de prison

Vladimir Kara-Mourza, 41 ans, a nié les accusations portées contre lui et s'est montré très critique à l'égard de son procès

L’opposant russe Vladimir Kara-Mourza a été condamné lundi par un tribunal moscovite à 25 ans de prison. Il était poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont celui de "haute trahison". À l’issue du procès à huis clos, le tribunal a annoncé qu'il reconnaissait M. Kara-Mourza coupable de "haute trahison", diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe et travail illégal pour une organisation "indésirable".

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP L'opposant russe Vladimir Kara-Mourza

Chef de file du "Parti de la liberté du peuple de 2015 à 2016", né en Russie en 1981, Vladimir Kara-Mourza a déjà été empoisonné à deux reprises, en 2015 et 2017. Après avoir explicitement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et annoncé sur CNN la fin du régime poutinien le 11 avril 2022, il est arrêté.

"Non seulement je ne me repens pas, mais j'en suis fier"

Vladimir Kara-Mourza, 41 ans, a nié lundi les accusations portées contre lui et s'est montré très critique à l'égard de son procès. "Je souscris à toutes les paroles que j'ai prononcées", avait-il déclaré devant le tribunal la semaine dernière. "Non seulement je ne me repens pas, mais j'en suis fier", avait-il martelé.

En plus de critiquer l'"opération militaire spéciale" en Ukraine, Vladimir Kara-Mourza s'est ouvertement opposé au président Vladimir Poutine et à la répression de la dissidence par son gouvernement. Il a de plus joué un rôle clé en persuadant les gouvernements occidentaux de sanctionner les responsables russes pour violations des droits de l'homme et corruption.

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk a demandé la libération "sans délai" de l'opposant russe Vladimir Kara-Mourza condamné lundi à 25 ans de prison. Sa condamnation "est un nouveau coup porté à l'État de droit et à l'espace civique dans la Fédération de Russie", a-t-il affirmé.