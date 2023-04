Yom Hashoah : 35e Marche des Vivants 2023

Cette marche survient 80 ans après le soulèvement du ghetto de Varsovie

Le thème de la marche de cette année, "Honorer l'héroïsme juif dans l'Holocauste", marque le 80e anniversaire de l'héroïque soulèvement du ghetto de Varsovie. Ce soulèvement a duré quatre semaines et représente le symbole du courage et de l'héroïsme juifs pendant la Shoah.

"Il s'agit d'une année spéciale qui marque plusieurs événements importants : le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, le 75e anniversaire de l'État d'Israël et le 35e anniversaire de la Marche des vivants, ont déclaré la présidente de la Marche internationale des vivants, Phyllis Greenberg Heideman, et le Dr Shmuel Rosenman. "Cette année, nous mettrons en lumière l'héroïsme juif pendant la Shoah. Pendant des années, les Juifs ont été présentés comme des victimes qui sont allées "comme des agneaux à l'abattoir". Les jeunes d'Israël et du monde juif ne connaissent pas les innombrables actes de courage accomplis par des milliers de Juifs pendant la Shoah. En tant qu'organisation éducative internationale, il est de notre devoir de partager ces récits et de mettre en lumière les actes de ces courageux héros".

Wojtek RADWANSKI / AFP De jeunes participants portant des drapeaux israéliens avant la marche annuelle des vivants pour honorer les victimes de la Shoah au Mémorial et Musée Auschwitz-Birkenau, le 18 avril 2023.

Cette année, la Marche sera dirigée par 40 survivants de la Shoah originaires de pays du monde entier. Parmi les participants figurent l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas Nides ; l'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman ; l'homme d'affaires juif américain Robert Kraft ou encore la philanthrope Miriam Adelson. Les philanthropes Eitan Neishlos et Mati Kochavi, qui ont récemment apporté une contribution majeure à la restauration des chaussures des enfants assassinés à Auschwitz-Birkenau dans le cadre de la campagne "Soul to Sole" de March of the Living seront aussi présents, le pasteur Lawrence Allen Huch, le ministre israélien de l'éducation Yoav Kisch, la délégation des commissaires de police du Miller Center venus d'Europe et des États-Unis, ainsi que des milliers d'étudiants et d'adultes représentant un échantillon diversifié de la population mondiale.

Wojtek RADWANSKI / AFP De jeunes participants avant la marche annuelle des vivants pour honorer les victimes de l'Holocauste au Mémorial et Musée Auschwitz-Birkenau sur le site du camp de concentration d'Auschwitz à Oswiecim, Pologne, le 18 avril 2023.

Sergio Matarella, président de la République italienne, participera à la cérémonie à Birkenau. "C'est leur voix qui portera la mémoire du passé dans l'avenir", ont déclaré le président Heideman et le président Rosenman.

Mercredi, Varsovie accueillera les commémorations du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a éclaté le 19 avril 1943. Les présidents israélien et allemand y seront présents et devraient visiter le site de l'ancien ghetto, bouclé par les occupants nazis de Varsovie en 1940.

Jusqu'à environ 450.000 Juifs ont été entassés dans une zone d'environ trois kilomètres carrés, la majorité d'entre eux ont ensuite été envoyés vers des camps de la mort ou tués dans le ghetto.