En mars dernier, le professeur israélien Gal Luft a été arrêté après qu'Interpol a émis un mandat d'arrêt contre lui

Gal Luft, un professeur israélien arrêté à Chypre et qui attendait une décision sur son extradition vers les États-Unis pour y être jugé pour trafic d'armes, a disparu du pays, a déclaré mercredi la police aux médias chypriotes.

Luft, 56 ans, a été arrêté le 16 février à l'aéroport international de Larnaca alors qu'il tentait de monter à bord d'un avion à destination de Tel-Aviv. À la demande du FBI, Interpol a émis un mandat d'arrêt contre le professeur, qui est suspecté d'être mêlé à une affaire de trafic d'armes vers la Chine et la Libye entre 2015 et 2023.

En mars dernier, le tribunal de district de Larnaca a ordonné sa libération de la détention provisoire, dans l'attente d'une décision sur son extradition vers les États-Unis.

Luft a été condamné à payer une caution de 150 000 € et à se présenter au poste de police le plus proche de sa résidence à Paphos, deux fois par semaine. Cependant, le 28 mars, la police a confirmé qu'il était porté disparu. Ce jour-là, son avocat a signalé sa disparition, affirmant qu'il craignait pour sa vie.

Le 29 mars, la police a retrouvé la voiture de Luft abandonnée dans la région de Dromuleksia, à Larnaca. Les autorités ont déclaré aux médias que la possibilité qu'il ait fui Chypre via Pyla, un village chypriote, fait l'objet d'une enquête.

Loft, un expert en énergie, a affirmé que son arrestation était motivée politiquement parce qu'il accusait le fils de Joe Biden, Hunter, d'avoir une taupe au sein du FBI, qu'il utilisait pour fournir illégalement des informations classifiées à ses partenaires commerciaux chinois. Loft affirme qu'il a tenté de signaler au ministère américain de la Justice la relation de la famille Biden avec la société CEFC contrôlée par l'État chinois.

Il a notamment déclaré que CEFC avait payé à Hunter Biden et à son oncle, Jim Biden, respectivement 100 000 dollars et 65 000 dollars de frais mensuels pour acquérir des informations au sein du FBI. Avant son arrestation, Loft était directeur associé de l'Institute for Global Security Analysis à Washington, un groupe de réflexion axé sur l'énergie, la sécurité et les tendances économiques.

Selon son site Internet, Gal Luft a critiqué publiquement la politique étrangère américaine, ainsi que l'administration Biden dans son ensemble. Lors du sommet de Pékin en 2021, qui s'appelait le "Forum international pour la démocratie : valeurs humaines partagées", il a affirmé que "l'engagement de l'administration Biden en faveur de la démocratie ne va que dans la mesure où ses intérêts le permettent".