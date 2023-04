Milan : la fresque des "Simpsons déportés à Auschwitz" d'aleXsandro Palombo vandalisée

La fresque a été vandalisée avec des marques noires

Le jour de Yom HaShoah (mardi), la journée de commémoration des Juifs tués pendant l'Holocauste, l'une des deux peintures murales de la série "Track 21, The Simpsons deported to Auschwitz" de l'artiste aleXsandro Palombo, sur les murs du Mémorial de la Shoah à Milan a été vandalisée.

Une œuvre de street art à haute valeur symbolique qui a fait le tour du monde. L'artiste a fait le portrait de la famille Simpson déportée dans les camps de concentration nazis et a créé deux fresques symboliques qui racontent l'histoire avant et après la déportation. Une réflexion sur le mal absolu qu'était le nazisme et un avertissement pour chérir la mémoire. "Ces œuvres sont un choc visuel qui nous oblige à voir ce que nous ne voyons plus. Les choses les plus terribles peuvent devenir réalité et l'art a le devoir de s'en souvenir car il est un puissant antidote contre l'oubli" a déclaré l'artiste.

AleXsandro Palombo Simpsons

La fresque a été vandalisée avec des marques noires et les étoiles jaunes de David, qui figuraient sur les uniformes d'Auschwitz portés par les personnages, ont été recouvertes de peinture noire. Le suspect a pu être localisé grâce à la caméra de sécurité du musée, placée à quelques mètres au-dessus de la peinture murale vandalisée.

"Nous allons procéder dans les prochains jours à la vérification des images des caméras pour tenter d'identifier le responsable. Ce qui nous inquiète, c'est de percevoir dans cet acte une possible tendance révisionniste et antisémite. Ce que nous espérons, c'est que le reste des citoyens réagira à l'inverse, avec solidarité et empathie, démontrant que la lutte contre l'indifférence est la clé pour vaincre les tendances racistes et antidémocratiques. Pour notre part, c'est une incitation à travailler encore plus, surtout avec les jeunes, mieux, avec toujours plus de créativité. Nous espérons que l'artiste voudra revenir pour "réparer" l'œuvre, ou la développer, comme une réponse à cet acte", a déclaré Roberto Jarach, président de la Fondation Mémorial de la Shoah de Milan.

Le Mémorial de la Shoah de Milan est un lieu de rencontre et de discussion, situé dans l'espace où, entre 1943 et 1945, des milliers de Juifs et d'opposants politiques ont été déportés vers les camps de concentration et d'extermination nazis-fascistes. Depuis le début du mois de janvier 2023, il a été visité par plus de 90 000 personnes, dont plus de 42 000 étudiants.