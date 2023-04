Une cave à vin de l’époque romaine découverte près de Rome

La cave abrite une zone de foulage du raisin, deux pressoirs, une cuve pour recueillir le moût et des jarres en argiles

Une cave à vin de l’époque romaine a été découverte lors de fouilles archéologiques dans la villa des Quintilii près de Rome. Dans leur étude publiée le 17 avril dans la revue scientifique Antiquity, les archéologues la décrivent comme “un opulent complexe de production de vin”.

Les trace de la cave de la Villa des riches frères Quintilii, consuls, assassinés par l’empereur romain Commode en 182 de notre ère, a été découverte il y a six ans. L’empereur, qui s’est accaparé les biens de la famille Quintilii, sera ensuite à son tour assassiné en 192 par Narcisse dans la même villa.

Le site archéologique contient de somptueuses statues et des carrelages de couleurs ainsi qu’un immense complexe balnéaire, et un cirque de courses de chars, construit par Commode, explique Emlyn Dodd, l’un des chercheurs auteur de l’étude. Les vestiges de la cave, découverts près du cirque de Commode, abrite une zone de foulage du raisin, deux pressoirs, une cuve pour recueillir le moût et des jarres en argiles pour stocker et faire fermenter le breuvage.

"La décoration et l'agencement de ces éléments sont presque totalement sans précédent dans le monde antique", indique Emlyn Dodd au site The Conversation. Le site de production du vin est recouvert de marbre, à l’époque symbole de luxure. La production de vin "a été repensée de en tant que représentation théâtrale", jugent les chercheurs. La fabrication du vin était finalement devenue un spectacle.

"Bien que le contexte spécifique et la forme de la cave de la Villa des Quintilii soient uniques, ils témoignent du lien plus large entre le pouvoir social et la richesse agricole dans le monde antique", conclut l’étude