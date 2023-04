Grande-Bretagne : une députée travailliste suspendue pour des propos antisémites

"Les Juifs ne sont pas confrontés au racisme mais à des préjugés similaires aux personnes rousses"

Le Parti travailliste britannique a procédé ce dimanche à la suspension temporaire de la députée Dianne Abbott, à la suite de déclarations jugées antisémites. Dans un éditorial publié dans le journal Observer, cette membre du Labour a ainsi écrit que les Juifs n'étaient pas confrontés au racisme mais à des préjugés similaires "aux personnes rousses".

Le Parti travailliste a aussitôt réagi par la voix de son porte-parole, affirmant "condamner ces déclarations offensantes et trompeuses". Dans le même éditorial, Dianne Abbott a également tenté de distinguer les "préjugés" contre les Irlandais du "racisme" vécu par les Noirs.

A l'annonce de sa suspension, la députée a fait son mea culpa sur Twitter : "Je retire mes déclarations. Les erreurs sont apparues dans le projet de texte qui a été envoyé. Mais il n'y a aucune excuse pour cela, et je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont été blessés. Le racisme apparaît sous toutes sortes de formes, et on ne peut nier que les Juifs ont subi ses effets monstrueux, tout comme les Irlandais et d'autres minorités."

Par sa réactivité, le parti Travailliste aspire à prouver qu'il a su faire amende honorable et se remettre en question après les multiples accusations d'antisémitisme portées contre ses membres au cours des années passées, à commencer par son ancien dirigeant, Jeremy Corbyn.