Autriche : les turcophones et les arabophones plus antisémites que le reste de la population

Les Autrichiens d'origine turque ou arabe ont des "comportements antisémites beaucoup plus forts" que le reste de la population, selon une étude sur l'antisémitisme en Autriche, commandée par le Parlement autrichien. Les résultats ont été présentés lors d'un sommet sur l’antisémitisme en Europe qui s'est tenu à Vienne la semaine dernière. Pour cette enquête, 2 000 personnes ont été interrogées en 2022. C’est la troisième étude du genre réalisée en Autriche depuis 2018, rapporte le journal juif britannique The Jewish Chronicle.

Tout en interrogeant les Autrichiens dans leur ensemble, l'étude s'est toutefois focalisée sur les Autrichiens âgés de 25 ans et moins et ceux qui parlent le turc et l'arabe. Ce dernier groupe a à son tour été divisé en deux : ceux qui sont nés en Autriche et ceux qui ont immigré depuis la Turquie ou les pays arabes.

Adem Altan/AFP Illustration - Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas

Selon l’enquête, 53 % des turcophones et des arabophones sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle "les Juifs contrôlent l'économie mondiale", contre 36 % des Autrichiens. Ce cliché antisémite trouve moins d’écho chez les jeunes Autrichiens, puisque 26 % d’entre eux sont d’accord avec cette affirmation.

53 % se sont aussi dit d’accord avec les affirmations selon lesquelles "les Juifs exercent une influence de plus en plus grande sur les médias et la politique mondiale" et que "les élites juives travaillant pour des entreprises internationales sont souvent à l'origine des hausses de prix actuelles".

PATRICK HERTZOG / AFP Illustration - Tag antisémite

57 % des répondants turcs et arabophones estiment que "le traitement des Palestiniens par Israël n'est pas fondamentalement différent de la façon dont les Allemands ont traité les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale", contre 30 % des Autrichiens en général. Encore une fois 53 % d’entre eux "comprennent pourquoi certaines personnes ont quelque chose contre les Juifs, à cause de la politique israélienne", tandis que 56 % déclarent que les Juifs ont utilisé leur statut de victime de la Shoah "à leur avantage".