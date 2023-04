Jour de l'indépendance : un bâtiment de Varsovie illuminé aux couleurs du drapeau d'Israël

Cette initiative intervient après un rapprochement conclu entre les deux pays sur différents dossiers

La Pologne a honoré mardi soir le Jour de l'Indépendance d'Israël, en illuminant l'emblématique Palais de la Culture et de la Science, dans le centre de Varsovie, aux couleurs du drapeau de l'État hébreu.

La semaine dernière, les sirènes d'alarme municipales et les cloches des églises de Varsovie avaient retenti dans la capitale polonaise pour marquer le début des commémorations du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie anéanti par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Le président israélien Isaac Herzog prononce un discours lors de la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie

Le mois dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a indiqué que l’ambassadeur polonais retournera en Israël, comme convenu par les deux pays, mettant fin à une absence de près de deux ans. La Pologne avait rappelé son ambassadeur en Israël en 2021 après un geste similaire de Jérusalem outré par une loi polonaise limitant les revendications de biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qualifiée par Israël d'"antisémite".

La loi polonaise a imposé un délai de prescription de 30 ans pour réclamer ces biens, généralement confisqués par le régime communiste après la guerre. Tout en rejetant les accusations, Varsovie avait expliqué que la loi devait surtout empêcher les fraudes.

Lors de la visite de M. Cohen, les deux pays ont signé un accord sur la reprise des voyages de jeunesse dans les deux pays, qui ont été arrêtées en 2022.Varsovie reprochait notamment à l'Israël que les visites de jeunes en Pologne concernaient quasi exclusivement des lieux de mémoire et des camps d'extermination, et que les groupes étaient encadrés par des gardes israéliens armés. La partie polonaise soulignait à l'époque que les jeunes israéliens en visite en France et en Allemagne n'étaient pas encadrés par des gardes armées, et que cette pratique pourrait donner l'impression que les jeunes étaient plus en danger en Pologne.