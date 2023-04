Cette mesure a été prise quelques jours après le Yom Hashoah

Le Conseil fédéral suisse a accepté, mercredi, de contribuer au financement du premier mémorial national du pays destiné à commémorer les six millions de juifs et autres victimes de la Shoah et des persécutions nazies.

Le Conseil fédéral, organe exécutif composé de sept membres, a approuvé un budget d'environ 2,8 millions de dollars pour financer le mémorial, qui sera érigé dans un "lieu central" non spécifié de la capitale, Berne, alors même que le nombre de survivants de l'Holocauste diminue et que l'antisémitisme est en hausse.

La Suisse, qui a longtemps revendiqué une neutralité totale pendant la Seconde Guerre mondiale, a vu cette réputation ébranlée par des enquêtes menées, dans les années 1990, sur des banques et d'autres transactions financières effectuées pendant la guerre avec l'Allemagne nazie. Il a notamment été révélé que le système financier du pays avait blanchi de l'or et d'autres biens volés pendant la guerre, et surtout qu'il avait résisté aux pressions pour indemniser les victimes juives des nazis dans l'immédiat après-guerre.

AP Photo/Michal Dyjuk

Les autorités ont déclaré que les détails du mémorial étaient encore en cours d'élaboration. "Le Conseil fédéral considère qu'il est très important de préserver le souvenir des conséquences du national-socialisme, à savoir l'Holocauste, et le sort des six millions de juifs et de toutes les autres victimes", indique un communiqué du gouvernement.

La Suisse et sa capitale, par ce geste, "créent un symbole fort contre le génocide, l'antisémitisme et le racisme, et pour la démocratie, l'État de droit, la liberté et les droits individuels fondamentaux", a déclaré le gouvernement.

FRANCE PRESSE VOIR / AFP Illustration - Des soldats de l'armée roumaine alliée de l'Allemagne nazie en 1941

Cette mesure a été prise une semaine après qu'Israël a célébré sa journée annuelle de commémoration de l'Holocauste (Yom Hashoah).

La Fédération suisse des communautés israélites, un groupe de coordination, et des fonctionnaires fédéraux ont déclaré que la Suisse comptait déjà environ 60 petits sites privés commémorant l'Holocauste et d'autres crimes commis par les nazis: "Il n'existe cependant pas de mémorial officiel ou national pour les nombreuses victimes suisses de la persécution, pour les milliers de réfugiés repoussés aux frontières ou déportés, mais aussi pour les nombreuses personnes courageuses qui les ont aidés dans ce pays", a déclaré la fédération, notant que le mémorial serait créé pour les honorer tous.