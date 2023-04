Grèce: des néonazis pertubent l'exposition d'un artiste nord-macédonien

Selon le maire de Kalamaria, les manifestants sont des "têtes brûlées irrédentistes" cherchant à se faire de la publicité avant les élections du 21 mai

Des nationalistes masqués revendiquant leur appartenance au groupe néo-nazi grec Aube dorée ont déclaré jeudi avoir perturbé près de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, une exposition d'art d'un peintre originaire de Macédoine du Nord.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le Front de la jeunesse d'Aube dorée a assuré avoir "interdit" l'exposition de l'artiste Sergej Andreevski qui se tenait à Kalamaria, une localité proche de Thessalonique. La vidéo apparemment tournée mercredi montre plusieurs hommes masqués et cagoulés se rendant à la galerie municipale pour confronter Sergej Andreevski, qu'ils accusent d'avoir publié des documents irrédentistes et d'avoir "jeté le doute sur l'identité grecque de notre patrie".

"Vous n'avez pas le droit d'être ici", s'exclame l'un des hommes dans la vidéo. "Nous avons des parents et des grands-pères qui ont sacrifié leur vie pour que la Macédoine soit grecque", ajoute-t-il. Le maire de Kalamaria, Ioannis Dardamanelis, interrogé par la presse jeudi, a indiqué qu'un groupe de dix personnes avait perturbé l'exposition "le dernier jour". Il a qualifié les manifestants de "têtes brûlées irrédentistes" cherchant à se faire de la publicité avant les élections générales prévues le 21 mai.

Louisa Gouliamaki (AFP/Archives) Un membre du parti neo-nazi Aube Dorée tient un drapeau à l'effigie du parti, lors d'un rassemblement à Athènes

Dans le cadre d'un accord bilatéral conclu en 2018 entre Athènes et Skopje, le pays voisin a pris le nom de République de Macédoine du Nord, mettant fin à une longue querelle diplomatique sur le nom de ce pays balkanique. Conclu alors par le Premier ministre grec de gauche à l'époque Alexis Tsipras et son homologue macédonien Zoran Zaev, cet accord a été vivement contesté par les conservateurs et les nationalistes des deux pays.

Une source policière locale a déclaré que des policiers avaient été appelés sur les lieux, mais que les manifestants avaient déjà quitté la galerie lors de leur arrivée et qu'aucune arrestation n'avait eu lieu.

Aube dorée est une formation xénophobe et néonazie qui a gagné en popularité pendant la crise économique en Grèce (2009-2018).