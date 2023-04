Roger Waters pourra finalement se produire à Francfort

Le tribunal allemand a tranché en faveur du chanteur anti-israélien estimant qu'il "ne glorifie pas les crimes commis par les nazis"

Le tribunal administratif de Francfort a statué cette semaine en faveur de Roger Waters, ancien chanteur du groupe Pink Floyd, l'autorisant finalement à se produire dans la ville. Dans une ancienne décision, Francfort avait annulé le concert du musicien en raison d'accusations antisémites.

Le concert aura donc lieu comme prévu le 28 mai.

L'artiste, qui nie ces accusations, a donc choisi de saisir la justice. Le tribunal a annulé la décision et a estimé que Waters avait le droit d'organiser le concert, bien qu'il ait reconnu que certains symboles du spectacle faisant preuve d'un "manque de goût" et étaient inspirés symboliquement par le régime nazi.

Les autorités de Francfort et d'autres villes allemandes se sont opposées au concert au motif que lors de la précédente tournée du chanteur, un ballon en forme de "cochon habillé avec une étoile de David" avait été présenté sur scène.

Une partie des critiques concernait le lieu historique du concert, le "Festhalle" ("Festival Hall"), où plus de 3 000 hommes juifs ont été arrêtés pendant la Nuit de Cristal, maltraités, puis déportés vers des camps de concentration dans lesquels beaucoup d'entre eux ont été assassinés.

Ezequiel BECERRA (AFP) Roger Waters (ex-Pink Floyd) à San José le 24 novembre 2018

Le tribunal a soutenu "la liberté artistique" du chanteur et a ajouté qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour justifier une quelconque annulation. Le point décisif selon le tribunal était que la performance du musicien "n'a pas glorifié les crimes des nazis ni exprimé une identification avec l'idéologie raciste nazie". La municipalité de Francfort a la possibilité de faire appel à la décision.

Le Comité international d'Auschwitz, qui représente les rescapés de la Shoah et les proches des victimes nazies a dénoncé une décision "déplorable". Christoph Heubner, vice-président de l'organisation, a déclaré que "les rescapés juifs des camps de concentration et d'extermination allemands restent confus et déçus", ajoutant que "la montée de l'antisémitisme au sein de différents pans de la société suscite une grande inquiétude".

En Allemagne, des règles strictes interdisent l'affichage d'objets et de symboles nazis, y compris la croix gammée. Waters, pour sa part, a nié à plusieurs reprises les accusations d'antisémitisme et a affirmé qu'il méprisait Israël et non le judaïsme. Il a accusé l'Etat hébreu d'"abuser du terme 'antisémitisme' pour réduire les gens comme moi jusqu'au silence". Il a défendu l'utilisation du ballon en forme de cochon lors des concerts, affirmant qu'il "représente Israël et sa politique".