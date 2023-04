Royaume-Uni : le parti conservateur écarte un député qui avait comparé les vaccins anti-Covid à la Shoah

Rishi Sunak a condamné les propos d'Andrew Bridgen, réaffirmant sa détermination à "éradiquer le fléau de l'antisémitisme"

Le Parti conservateur britannique a exclu vendredi un député qui avait comparé les vaccins contre le Covid-19 à la Shoah en janvier dernier. Andrew Bridgen avait alors publié sur Twitter un tableau de l'efficacité des vaccins, écrivant que les vaccins "causaient de graves dommages", et de lâcher : "Comme me l'a dit un cardiologue consultant, il s'agit du plus grand crime contre l'humanité depuis l'Holocauste".

Selon l'organisation Campaign Against Antisemitism, un porte-parole conservateur a déclaré qu'Andrew Bridgen a été exclu du Parti conservateur le 12 avril, sur recommandation d'un comité disciplinaire, ajoutant qu'il disposait de 28 jours pour faire appel.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a condamné les propos d'Andrew Bridgen, affirmant qu'"il est évidemment tout à fait inacceptable d'établir ce genre d liens et d'utiliser un tel langage, et je suis déterminé à éradiquer le fléau de l'antisémitisme".

JUSTIN TALLIS / AFP Le Premier ministre britannique Rishi Sunak quitte le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 26 avril 2023

"Il n'a absolument pas sa place dans notre société. Je sais que les dernières années ont été difficiles pour la communauté juive et je ne veux plus jamais qu'elle vive une telle situation", a-t-il ajouté.

Réagissant au tweet polémique, John Mann, conseiller indépendant du gouvernement en matière d'antisémitisme, avait alors déclaré : "Il n'est pas possible que Bridgen soit autorisé à se présenter aux prochaines élections. Il ne peut pas prétendre qu'il n'a pas réalisé le niveau d'offense que ses remarques ont causé".

De son côté, Andrew Bridgen a affirmé qu'il avait été expulsé du parti sous de "faux prétextes". "Mon expulsion du Parti conservateur ne fait que confirmer la culture de corruption, de collusion et de dissimulation qui sévit dans notre système politique", a-t-il déclaré. "J'ai critiqué ouvertement le déploiement des vaccins et le parti s'est assuré de faire de moi un exemple", a-t-il ajouté.