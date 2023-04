Allemagne : un Syrien soupçonné d'une double-attaque "islamiste"

Les résultats d'une perquisition au domicile du suspect ont révélé des "indices d'une motivation islamiste" dans ces attaques

Un Syrien de 26 ans est soupçonné d'avoir mené une double-attaque islamiste au couteau à Duisbourg, dont une a fait un mort, a indiqué vendredi le parquet fédéral.

Le parquet fédéral de Karlsruhe, chargé en Allemagne des affaires les plus complexes, dont les procédures terroristes, a annoncé se saisir de cette double-enquête visant le Syrien, interpellé le week-end dernier. Au départ, aucun motif clair n'avait été établi par les enquêteurs pour ces deux affaires remontant à dix jours et plus.

Mais les éléments accumulés à présent, notamment les résultats d'une perquisition au domicile du suspect, ont révélé des "indices d'une motivation islamiste" dans ces attaques, a précisé une porte-parole du parquet fédéral au Spiegel. Le parquet général de Düsseldorf, chargé dans un premier temps des investigations, avait déjà évoqué mardi un motif "islamiste".

AP Photo/Martin Meissner, File Illustration

Le Syrien est soupçonné d'avoir mené le 18 avril une attaque au couteau dans une salle de Duisbourg (ouest) au cours de laquelle quatre hommes ont été blessés, dont un très grièvement. Il est aussi désormais soupçonné d'avoir poignardé à mort un homme le dimanche de Pâques à Duisbourg, à moins d'un kilomètre de la salle de sport. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, il aurait tenté de décapiter la victime.

Les analyses ADN de celle-ci, ainsi que d'un des blessés de la salle de sport, ont été retrouvées sur une chaussure du suspect. Le suspect, au sujet duquel aucun détail n'a à ce stade été communiqué, aurait jusqu'à présent gardé le silence.

Le pays a été le théâtre de plusieurs attentats jihadistes, dont le plus meurtrier, une attaque au camion menée en décembre 2016 sur un marché de Noël à Berlin, avait fait 12 morts. Mardi, les autorités avaient annoncé l'arrestation d'un autre Syrien, aux convictions "islamistes radicales et jihadistes", soupçonné avec la complicité de son frère d'avoir planifié un attentat à l'explosif.