Près de 39 degrés à l’ombre en avril : l’Espagne cuit dans une chaleur estivale

La péninsule n’avait jamais été confrontée à de telles températures au mois d’avril, battant tous les records

Des températures caniculaires, de plus en plus tôt. Ce qui hier semblait exceptionnel commence à se transformer en nouvelle donne climatique sérieuse dans le centre et le sud de l’Espagne. Le pays, qui connaît déjà en temps normal des étés caniculaires et une sécheresse endémique, multiplie les vagues de chaleur. Le thermomètre a atteint les 38,8° cette semaine à Cordoue, du jamais vu au mois d’avril depuis les premières séries de mesures en 1961. Dans plusieurs régions du pays, les thermomètres ont dépassé les normes saisonnières, atteignant des valeurs typiques de l'été.

https://twitter.com/i/web/status/1651557291559100417 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La sécheresse et le stress hydrique, une menace sérieuse

La cause des températures anormalement élevées est "l'entrée d'une masse d'air très chaud et sec en provenance d'Afrique du Nord", qui se trouve juste au-dessus de l'Espagne et ne bouge pas beaucoup, a indiqué le service météorologique.

Cette vague de chaleur coïncide avec une sécheresse de longue durée, qui a épuisé les réservoirs d’eau d’un pays déjà confronté en temps normal au stress hydrique et aux conséquences directes de la chaleur comme les incendies de forêt. Les pluies tombées sur certaines parties de la Péninsule le week-end dernier ont permis de refroidir un peu l'atmosphère et d'améliorer l'état des réservoirs sur le versant atlantique et, dans une moindre mesure, sur le versant méditerranéen, mais globalement, la réserve d'eau nationale continue de baisser. Mardi, l'état des réservoirs d’eau était à environ 50,1% de leur capacité.

Les épisodes de températures exceptionnellement élevées se sont multipliés ces dernières années en Espagne, l'un des pays européens en première ligne du changement climatique avec près de 75% de son territoire en risque de désertification, selon l'ONU. Le pays avait ainsi connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée, avec plusieurs vagues de chaleur à partir du mois de mai, selon l'Aemet.