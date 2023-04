Cette nouvelle version de la prière traditionnelle juive a été enregistrée spécialement pour le couronnement du monarque samedi 6 mai prochain

Le Royaume-Uni peaufine les derniers détails avant le couronnement en grande pompe du roi Charles III le 6 mai prochain, au cours d’une cérémonie millimétrée dans la plus pure tradition millénaire britannique. Parmi les nombreux honneurs que recevra le nouveau monarque : une nouvelle version de la prière traditionnelle juive “Adon Olam”, interprétée par une chorale d’enfants juifs britanniques et commandée par la United Synagogue, l’union des synagogues orthodoxes britanniques selon des sources citées par la Jewish Telegraphic Agency (JTA). La chorale comprend des enfants de cinq écoles juives qui sont accompagnés de musiciens ukrainiens.

Le couronnement aura lieu un samedi, jour du Shabbat. Fait exceptionnel, le grand rabbin du Royaume-Uni Ephraïm Mirvis dormira avec son épouse à la résidence du roi à deux pas de l’abbaye de Westminster, afin de pouvoir se rendre à pied à la cérémonie.

Le couronnement du roi dans l’Abbaye de Westminster, au cours d’une cérémonie religieuse, est l’un des particularismes de la monarchie britannique. Le roi d’Angleterre est en effet le seul parmi les monarchies constitutionnelles à être couronné (les rois et reines sont proclamés par le parlement dans la plupart des autres pays qui ont comme régime la monarchie constitutionnelle).

INTERCONTINENTALE / AFP La reine Elizabeth II, entourée de l'évêque de Durham Lord Michael Ramsay (L) et de l'évêque de Bath and Wells Lord Harold Bradfield, reçoit l'hommage et l'allégeance de ses sujets lors de sa cérémonie de couronnement le 02 juin 1953 à l'abbaye de Westminster, à Londres.

Une cérémonie plus modeste que pour Elizabeth II

"Le couronnement d’un nouveau monarque est un moment unique pour notre pays", avait déclaré le Premier ministre Rishi Sunak en novembre dernier, disant espérer que la population "rende hommage au roi Charles III en participant à des événements aux niveaux local et national dans tout le pays".

Un jour férié avait déjà été observé pour le couronnement d’Elizabeth II le 2 juin 1953 ainsi que pour ses funérailles le 19 septembre dernier. Le palais de Buckingham avait annoncé une cérémonie "tournée vers l’avenir, tout en étant enracinée dans la longue tradition et la pompe de la monarchie". Selon la presse britannique, le couronnement sera, conformément au souhait de Charles III d’une monarchie resserrée et dans un contexte de crise économique, plus court et moins dispendieux que celui de sa mère. Ce dernier avait duré plus de trois heures, devant 8251 invités massés dans l’Abbaye.

https://twitter.com/i/web/status/1650605538345119744 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La reine Élisabeth II , morte le 8 septembre 2022 peu après avoir célébré son jubilé de platine pour ses 70 ans de règne, est devenue le monarque britannique au plus long règne le 9 septembre 2015 , surpassant son aïeule la reine Victoria.