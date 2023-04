Des institutions, dont Yad Vashem, condamnent l'attaque de la Pologne contre une historienne de la Shoah

Barbara Engelking a déclaré publiquement que les Polonais avaient "échoué" pendant la Shoah

Plus de 300 universitaires et institutions du monde entier, dont Yad Vashem, ont publié la semaine dernière une déclaration condamnant les attaques du gouvernement polonais contre l'historienne Barbara Engelking, directrice du Centre polonais de recherche sur l'Holocauste, qui avait déclaré publiquement que les Polonais avaient "échoué" pendant l'Holocauste et que les Juifs avaient été "incroyablement déçus par les Polonais pendant la guerre".

La lettre de soutien à Mme Engelking, signée par 11 organisations israéliennes, telles que Yad Vashem, le musée de la Maison des combattants du ghetto et l'Institut Massuah pour l'étude de l'Holocauste, dénonce l'attaque de ses détracteurs contre "la liberté académique et les faits historiques".

La querelle a débuté le 19 avril, jour du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, lorsque Mme Engelking a été interviewée sur la plus grande chaîne de télévision privée du pays, TVN.

"Les Polonais avaient la possibilité de devenir les alliés des Juifs et on pouvait espérer qu'ils se comporteraient différemment, qu'ils seraient neutres, gentils, qu'ils ne profiteraient pas de la situation à ce point et qu'il n'y aurait pas de chantage généralisé", a-t-elle déclaré, ajoutant que les Polonais exagèrent aujourd'hui l'aide qu'ils ont apportée aux Juifs pendant la guerre.

En réponse, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé sur Twitter Mme Engelking d'exprimer une "opinion injustifiée" qui déforme la réalité. Il a souligné que c'est la destruction de l'État polonais par l'Allemagne nazie qui a permis l'assassinat de 1,1 million de Juifs polonais pendant l'Holocauste, et il a suggéré que ceux qui ne reconnaissaient pas suffisamment les efforts polonais pour aider les Juifs pendant la guerre "commettent un crime contre la valeur humaine, l'héroïsme, le bien".

De son côté, le député européen Dominik Tarczyński, membre du parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne, s'est joint au chœur des critiques et a déclaré qu'il demanderait que Mme Engelking soit poursuivie en justice pour avoir insulté la nation polonaise. Tarczyński a fait les gros titres en 2019 lorsqu'il a déclaré à CNN que l'antisémitisme n'existait pas en Pologne.