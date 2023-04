Pologne : la Russie promet de réagir après la saisie d'une partie de son ambassade

"Le bâtiment abritant l'école de l'ambassade appartient à l'État polonais"

La Russie a promis samedi qu'elle répondrait durement à ce qu'elle a qualifié de saisie illégale par la Pologne de son ambassade à Varsovie, un acte qu'elle a qualifié de "violation flagrante" de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Quelques heures plus tôt, la chaîne d'information publique polonaise TVP Info avait rapporté que la police s'était présentée samedi matin devant l'école de l'ambassade de Russie à Varsovie. Interrogé sur l'incident, un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré à Reuters que le bâtiment abritant l'école de l'ambassade appartenait à l'État polonais.

Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les autorités polonaises avaient fait irruption sur le terrain de l'école de l'ambassade dans le but de s'en emparer. "Nous considérons ce dernier acte hostile des autorités polonaises comme une violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et comme un empiètement sur les biens diplomatiques russes en Pologne", a déclaré le ministère.

"Une mesure aussi insolente de Varsovie, qui dépasse le cadre des relations interétatiques civilisées, ne restera pas sans conséquences pour les autorités polonaises et les intérêts polonais en Russie", a-t-il déclaré.

En réponse, Lukasz Jasina, porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, a déclaré à Reuters que la Russie avait le droit de protester mais que la Pologne agissait dans le cadre de la loi. "Notre opinion, qui a été confirmée par les tribunaux, est que cette propriété appartient à l'Etat polonais et a été prise illégalement par la Russie", a-t-il déclaré.

Wojtek Radwanski/AFP L’ambassadeur russe en Pologne, Sergueï Andreev, arrosé le 9 mai 2022 d’une substance rouge par des manifestants pro-ukrainiens

Sergei Andreyev, ambassadeur de Moscou en Pologne, avait précédemment indiqué aux agences de presse russes que le bâtiment abritant l'école de l'ambassade était un bâtiment diplomatique que les autorités polonaises n'avaient pas le droit de saisir.

Les relations déjà tendues entre les deux pays se sont encore détériorées depuis la guerre en Ukraine, Varsovie se positionnant comme l'un des alliés les plus fidèles de Kiev et jouant un rôle de premier plan pour persuader les pays occidentaux de lui fournir des armes lourdes.

Plus tôt la semaine dernière, l'ambassadeur de Russie à Varsovie avait indiqué que les procureurs polonais avaient saisi d'importantes sommes d'argent sur les comptes bancaires gelés de l'ambassade et de la mission commerciale de Russie. Et en mars 2022, la Pologne avait expulsé 45 diplomates russes soupçonnés de travailler pour les services de renseignement de Moscou.