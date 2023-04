Le grand rabbin et son épouse passeront la nuit à la résidence royale de Clarence House afin de ne pas enfreindre le shabbat

Le grand rabbin de Grande-Bretagne fait partie des 2 000 privilégiés qui assisteront samedi au couronnement du roi Charles III. Pas question pour autant de risquer d'enfreindre le shabbat, ce que le souverain a parfaitement compris en faisant profiter Ephraim Mirvis d'aménagements spéciaux à cet effet.

Afin qu'ils puissent se rendre à pied à l'abbaye de Westminster où aura lieu l'événement, le grand rabbin et son épouse dormiront la veille à la résidence royale de Clarence House, où ils célébreront également le shabbat avec la communauté juive locale.

Les organisateurs du couronnement ont par ailleurs confirmé que le responsable religieux n'utiliserait pas de micro lors de sa prise de parole au cours de la cérémonie: le public présent devra donc tendre l'oreille pour entendre la bénédiction qui sera récitée par Sir Ephraim Mirvis - fait chevalier du roi en janvier.

Il est en effet prévu qu'à la fin de la cérémonie, les représentants des cultes juif, musulman, indou, bouddhiste et sikh adressent à Charles III "un salut à l'unisson" par ces mots : "En tant que voisins dans la foi, nous reconnaissons la valeur du service public. Nous nous unissions avec les personnes de toutes les fois et de toutes les croyances dans l'action de grâce et dans le service à vos côtés pour le bien commun."

D'après les organisateurs de l'événement, ce passage - qui est une première dans l'histoire des couronnements du pays - est destiné à symboliser le fait que le Royaume-Uni n'est plus un pays exclusivement chrétien, mais qu'il reconnaît et embrasse les autres religions qui le composent.

Quant à la présence du grand rabbin dans une église que d'aucuns pourraient juger contraire à la loi juive, il faut relever qu'en 1970, le tribunal rabbinique de Londres avait statué qu'il était exceptionnellement permis pour les dignitaires religieux juifs de se rendre dans un tel lieu si leur présence était requise par le souverain du pays. Dans ce cas, cela constitue "une marque d'amitié et de respect envers ce dernier", avaient souligné les décisionnaires à l'époque.

Ce n'est pas la première fois qu'un grand rabbin du pays assiste à un couronnement le jour du shabbat. Cela s'était déjà produit en 1902 avec le couronnement d'Edouard VII auquel avait assisté le grand rabbin Herman Adler.