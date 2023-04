Couronnement de Charles III : la population appelée à faire allégeance au roi

"Dans une démocratie, c'est le chef de l'Etat qui devrait jurer allégeance au peuple et non l'inverse"

L'ensemble des Britanniques et autres populations dont Charles III est le chef d'Etat seront appelés à faire allégeance au souverain lors du couronnement, un serment jusqu'ici réservé à représentants de la noblesse britannique, et qui fait grincer des dents dimanche parmi les anti-royalistes.

Le bureau de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui conduira la cérémonie du couronnement le 6 mai à l'Abbbaye de Westminster, a annoncé samedi que le traditionnel "hommage des pairs", durant lequel une longue liste de représentants de la noblesse s'agenouillent devant le roi et lui prêtent allégeance, serait supprimé.

A la place, la cérémonie comportera un "hommage du peuple". L'archevêque appellera "toutes les personnes de bonne volonté au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des autres royaumes et territoires, à rendre hommage, par le cœur et la voix, à leur roi incontestable, défendeur de tous".

Chacun sera encouragé à répéter ces mots: "Je jure que je prêterai une allégeance sincère à Votre Majesté, ainsi qu'à vos héritiers et successeurs conformément à la loi. Ainsi, que Dieu me vienne en aide".

Les parlementaires britanniques, mais aussi canadiens puisque le souverain britannique est également leur chef d'Etat, prêtent déjà serment d'allégeance au monarque lorsqu'ils entrent en fonction.

Dimanche, plusieurs élus interrogés dans les médias britanniques ont ainsi indiqué qu'ils reprendront le nouveau serment durant le couronnement. En revanche, les anti-monarchistes ont critiqué ce changement, le mouvement Republic, qui prévoit de manifester samedi 6 mai, le qualifiant d'"offensant" et de geste de "mépris du peuple".

"Dans une démocratie, c'est le chef de l'Etat qui devrait jurer allégeance au peuple et non l'inverse", a dénoncé Graham Smith, porte-parole du mouvement. L'introduction de ce nouveau serment n'est qu'un des changements apportés à la cérémonie, au rituel vieux de plusieurs siècles, et que le palais a voulu faire évoluer, notamment pour refléter la diversité du pays.

Pour la première fois, des femmes évêques prendront part au service religieux, tout comme des représentants de cultes non-chrétiens, dont le grand rabbin du pays, et ce en dépit du fait que la cérémonie tombe un shabbat. Le roi récitera une prière à haute voix, tandis que la reine consort Camilla recevra l'onction sous les yeux du public et non à l'abri des regards. Autre nouveauté, des textes seront lus dans les langues des autres nations du Royaume-Uni: le gallois, le gaélique écossais et le gaélique irlandais.