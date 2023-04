Eva Green remporte son procès après l'annulation d'un film

L'actrice avait évoqué "son côté français" pour justifier certaines insultes

Eva Green a remporté son procès contre une société de production après l'annulation du film "A Patriot" dans lequel elle devait jouer en 2019. L'actrice française réclamait le cachet d'un million de dollars qui lui avait été promis, mettant en avant qu'elle avait respecté toutes les clauses de son contrat.

La société britannique White Lantern Films avait alors décidé de contre-attaquer en lançant ses propres poursuites contre l'actrice, estimant qu'elle avait fait des "demandes déraisonnables" et "nui à la réputation du film". Elle affirmait également que celle-ci avait exprimé "un manque de confiance et un mécontentement" à l'égard de l'équipe du film. Les producteurs en voulaient pour preuve une série de messages Whatsapp envoyés par Eva Green à certains membres de l'équipe de tournage et présentés au tribunal.

Daniel LEAL / AFP L'actrice française Eva Green arrive au tribunal dans le centre de Londres, le 30 janvier 2023

Dans ceux-ci, l'actrice qualifiait un collaborateur du film de "diabolique", de "sociopathe et de fou". Elle aurait en outre qualifié le directeur de production du film de "crétin" et de "trou du cul fini". Pour justifier ces insultes, Eva Green a invoqué devant la justice "son côté français", assurant qu'elle aimait le film et qu'elle avait cru en lui".