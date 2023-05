Michelle Obama rejoint Bruce Springsteen sur scène à Barcelone

Bruce Springsteen a commencé sa tournée européenne

L'ancienne première dame américaine Michelle Obama, et Kate Capshaw, l'épouse de Steven Spielberg, ont rejoint Bruce Springsteen sur scène pour chanter le tube "Glory Days", alors que la légende du rock, âgée de 73 ans, se produisait vendredi soir au stade olympique de Barcelone devant 56 000 fans. Mesdames Obama et Capshaw ont chanté aux côtés de Patti Scialfa, membre du E Street Band et mariée à Springsteen.

Le concert fait partie d'une nouvelle tournée mondiale, six ans après que le Boss a donné son dernier concert lors de son "River Tour" en Australie. Springsteen, qui n'avait pas joué dans la capitale catalane depuis 2016, a offert à ses fans près de trois heures de musique avec ses grands classiques.

Plus tôt dans la journée de vendredi, les couples Obama et Spielberg ont été aperçus dans les rues de Barcelone. La veille, ce sont les employés d’un restaurant de la ville qui ont eu la surprise de les recevoir en compagnie de Bruce Springsteen.

Instagram Barack Obama vu dans un restaurant de Barcelone avec Steven Spielberg et Bruce Springsteen

Bruce Springsteen et Barack Obama se sont rencontrés en 2008. "Une des choses qui nous a rassemblés, avec Bruce, c’est de se rendre compte, au fur et à mesure de nos discussions, que ni l’un ni l’autre n’avions vraiment grandi au côté de notre père", avait expliqué l'ex-président américain sur le plateau de Quotidien en novembre 2021.