L'ancien cimetière de la communauté juive portugaise avait été détruit en 1497 lors de l'Inquisition

La communauté juive de Porto, deuxième plus grande ville du Portugal, a inauguré son nouveau cimetière la semaine dernière. La cérémonie a eu lieu durant le Jour du souvenir (Yom Hazikaron), présidée par des rabbins du Portugal, d'Israël, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Dans son discours, Gabriel Senderowicz, président de la communauté juive de la ville, a résumé l'histoire de deux millénaires de présence juive dans la ville par les termes "travail" et "dénonciations anonymes calomnieuses". L'ancien cimetière de la communauté juive portugaise avait été détruit en 1497 à la suite de l'édit bannissant le judaïsme du Portugal . "Nous n'oublions pas que dans le passé, nous avons été dépouillés de tous nos biens et de nos maisons. Même notre cimetière a été détruit", a déclaré le rabbin Asaf Portal, l'un des rabbins de Porto.

Selon un communiqué de la communauté de Porto, le nouveau cimetière porte le nom de Isaac Aboab, le dernier Gaon de Castille, qui vécut et mourut dans la ville après l'expulsion des Juifs d'Espagne . "Malheureusement, nous ne savons même pas où est enterré le dernier Gaon car toute trace de la communauté juive de l'époque a été détruite", a déclaré Daniel Litvak, rabbin à Porto.

En plus de ses 300 sépultures individuelles, ses caveaux familiaux et une maison de purification rituelle, le cimetière privé, également nommé "Domaine de l'égalité", comprend des arbres, des pelouses et un lac. Il est situé en dehors de la ville sur un terrain acheté par la communauté.

Le président du mouvement Habad au Portugal, le rabbin Eli Rosenfeld, a noté lors de la cérémonie que le nouveau cimetière communautaire juif de Porto était "la preuve que les Juifs se régénèrent toujours". "Avoir un enterrement juif est quelque chose de la plus haute importance dans la tradition juive. L'inauguration du nouveau cimetière est donc un immense événement", a-t-il dit.

La cérémonie a également réuni des représentants d'autres religions. Aux côtés du rabbin de la ville se trouvaient le président de la communauté musulmane de Porto, Abdul Manga, ainsi que l'évêque Manuel Linda, qui ont exprimé "les liens forts et l'union" de leurs institutions et religions, "pour aider la société à faire face aux nouveaux défis du matérialisme et du manque de spiritualité."

L'histoire portugaise a été marquée par les persécutions contre les Juifs. En 1496, le gouvernement portugais a commencé à mettre en œuvre des politiques contre la population juive à l'intérieur de ses frontières. Les Juifs ont été contraints de se convertir au christianisme ou de partir.