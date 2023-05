Couronnement de Charles III : une famille juive confectionne les uniformes de cérémonie

Le roi Charles III, lui-même, sera vêtu par la famille Kashket lors de son couronnement

L’entreprise Kashket & Partners, qui appartient à une famille juive, est le principal fournisseur de tenues de cérémonie de la famille royale et des forces armées britanniques. Le roi Charles III, lui-même, sera vêtu par la famille Kashket lors de son couronnement. Son directeur général, Russell Kashket, a créé l'uniforme porté par le prince William lors de son mariage, révèle le Jewish Chronicle.

https://twitter.com/i/web/status/1653319842030575616

La chaîne anglaise BBC diffusera samedi un documentaire depuis l’usine du quartier londonien de Tottenham où sont confectionnées les tenues du roi, ainsi que les quelqu 6 000 autres uniformes fabriqués pour le couronnement.

Les Kashket sont une famille de tailleurs depuis plus de cent ans, époque où le fondateur de l’entreprise, Alfred Kashket, confectionnait des vêtements pour le tsar Nicolas II de Russie. Après avoir fui les bolcheviks, il a pris la direction de l’Angleterre et s’est spécialisé dans les uniformes militaires. Russell Kashket, son petit-fils, est aujourd’hui à la tête de l’entreprise, et Nathan, le fils de Russell, en est le visage.

https://twitter.com/i/web/status/1653566291343491073

Le groupe Kashket possède également l'entreprise de métallurgie militaire Firmin & Sons, qui fabrique tous les accessoires, des boutons aux casques. Il s'agit de la plus ancienne entreprise manufacturière du Royaume-Uni. Créée en 1655 sous Oliver Cromwell, elle a depuis été au service de tous les souverains britanniques.

Kashket & Partners emploie environ 320 personnes et fabrique 50 000 uniformes par an.