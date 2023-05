Plus de 150 arrestations liées à la mafia italienne dans toute l'Europe

L'enquête coordonnée a été menée en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, au Portugal et en Espagne

Plus d'une centaine d'arrestations ont été menées en Italie et dans d'autres pays d'Europe dans les milieux liés à la mafia italienne. Le coup de filet ciblait des de l'organisation 'Ndrangheta, accusée d'avoir fait passer en contrebande près de 25 tonnes de cocaïne entre octobre 2019 et janvier 2022.

Le groupe aurait également acheminé plus de 22 millions d'euros de la Calabre en Italie vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Amérique du Sud.

La 'Ndrangheta, basée dans la région sud de la Calabre, a dépassé la Cosa Nostra (mafia sicilienne) pour devenir le groupe mafieux le plus puissant d'Italie - et sans doute le groupe criminel organisé le plus riche du monde.

La police italienne a été soutenue par des hélicoptères alors qu'elle procédait à 108 arrestations dans diverses villes du pays, dans le cadre d'une enquête basée dans la ville méridionale de Reggio Calabria, a-t-il été indiqué dans un communiqué. 15 autres personnes ont été arrêtées sur ordre de la police dans la ville portuaire de Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie.

Les personnes arrêtées sont accusées, entre autres, d'association mafieuse, de trafic de drogue, d'armes et de blanchiment d'argent. Des photos publiées par les forces de l'ordre en Italie montrent des armes à feu, de la drogue et une quantité inconnue d'argent saisies lors de raids.

Parallèlement, des dizaines d'arrestations ont eu lieu en Allemagne mobilisant des milliers de policiers allemands. Quatre personnes ont été arrêtées en Bavière, 15 en Rhénanie du Nord-Westphalie et 10 dans l'État du sud-ouest de la Rhénanie-Palatinat.

La police d'État de Bavière a déclaré que les arrestations étaient le résultat de plus de trois ans d'enquête baptisée "Opération Eureka". Les suspects appréhendés sont accusés de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de fraude commerciale et de trafic de stupéfiants, selon un communiqué du bureau d'État allemand des enquêtes criminelles en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Un homme a enfin été arrêté à Malaga, dans le sud de l'Espagne, dans le cadre des investigations, a indiqué la police espagnole, sans donner plus de détails.

L'enquête coordonnée a été menée en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, au Portugal et en Espagne, ont indiqué les procureurs et la police d'État allemands. Un communiqué de presse des forces de l'ordre de la ville italienne de Regio Calabria, où est basée la 'Ndrangheta, indique que des mandats d'arrêt ont également été signifiés en Belgique, en France, au Portugal et en Roumanie.