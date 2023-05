Serbie : 8 morts et 14 blessés dans une nouvelle fusillade, l'auteur présumé arrêté

Un tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche dans le village de Dubona

La police a arrêté vendredi l'auteur présumé de la seconde fusillade qui a fait huit morts et quatorze blessés jeudi soir en Serbie, un jour seulement après le meurtre par balle par un élève de 13 ans, de huit enfants et d'un gardien dans une école de Belgrade, la capitale, a annoncé la télévision nationale (RTS). Le ministre serbe de l'Intérieur, Bratislav Gasic, a qualifié les faits d'"acte terroriste".

"La RTS a appris que le meurtrier avait été arrêté près de Kragujevac", dans le centre de la Serbie, a indiqué la chaîne nationale, à l'issue d'une chasse à l'homme lancée après cette tuerie survenue tard jeudi soir dans plusieurs villages près de Belgrade.

Jeudi soir dans trois villages différents près de Mladenovac, à environ 60 km au sud de Belgrade, un homme de 21 ans a ouvert le feu à l'arme automatique depuis un véhicule en mouvement avant de s'enfuir, selon la télévision publique RTS.

ANDREJ ISAKOVIC / AFP La police dans le village de Dubona à 60 kilomètres de Belgrade, après la fusillade qui a fait huit morts et treize blessés

La police a barré la route menant aux villages de Malo Orasje et de Dubona, dans la zone où la fusillade s'est produite. De nombreuses forces de police, des ambulances et des hélicoptères ont été envoyés sur les lieux.

Des proches inquiets se sont rassemblés devant le centre médical d'urgence de Belgrade, où au moins huit des blessés ont été hospitalisés, a rapporté la chaîne de télévision N1. La ministre de la santé, Danica Grujicic, a brièvement visité le centre.

Six élèves et une enseignante ont été blessés dans l’attaque de l’école la veille, et deux se trouvaient encore jeudi dans un état critique après avoir subi plusieurs d'opérations chirurgicales.