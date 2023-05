Tous les détails juifs du couronnement du roi Charles III

Un traiteur casher fournira de la nourriture pour le président israélien Isaac Herzog et le rabbin Ephraim Mirvis

Bien que la majeure partie de la cérémonie de couronnement de Charles III reste ancrée dans les rituels chrétiens, des représentants des autres communautés religieuses britanniques participeront aux festivités. Des membres juifs, musulmans, hindous et sikhs de la Chambre des Lords remettront notamment à Charles des objets de la tenue royale.

Le couronnement tombant le jour du shabbat, le grand rabbin de Grande-Bretagne Ephraim Mirvis dormira à la maison royale de Clarence House, située à 15 minutes à pied de l'abbaye de Westminster, lieu du couronnement. Le rabbin Mirvis pourra donc s’y rendre sans utiliser l’électricité et pourra même assister à un office de shabbat tôt le matin en chemin. Lorsque les chefs religieux réciteront une "salutation orale à l'unisson" à Charles à la fin de la cérémonie, il le fera sans micro.

Menahem Kahana/Pool Photo via AP, file Le roi Charles III et le grand rabbin de Grande-Bretagne Ephraim Mirvis

Le roi et les soldats porteront des uniformes confectionnés par l’entreprise juive Kashket & Partners et la baronne Merron of Lincoln, ancienne directrice générale du Board of Deputies of British Jews, remettra à Charles le long manteau impérial, qui a été confectionné pour la première fois pour George IV en 1821.

Par ailleurs, l’union des synagogues orthodoxes britanniques, a commandé un nouvel enregistrement de "Adon Olam", une prière traditionnellement chantée à la fin de l’office du shabbat matin, par un chœur d'enfants, et l'a dédié au nouveau roi.

Ben Birchall/Pool Photo via AP Le roi Charles III et le président de l'État d'Israël Isaac Herzog

Un traiteur casher fournira de la nourriture pour le président israélien Isaac Herzog et le rabbin Mirvis. Et last but not least, l’huile avec laquelle le roi Charles III sera oint a été consacrée à Jérusalem, rappelant la tradition biblique de l’onction des rois d’Israël avec de l’huile sainte.