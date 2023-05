Couronnement de Charles III : l'engouement de la communauté juive à Londres

"L'ambiance festive qui rythme les rues me rappelle la joie de Yom Hatsmaout (Jour de l'Indépendance) ou de Yom Yeroushalaim"

Cela n'a pu échapper à personne. Charles III et la reine Camilla recevront samedi la couronne et l'onction à l'abbaye de Westminster à Londres, une cérémonie à laquelle les plus fervents admirateurs de la famille royale s'empressent, pour ne surtout rien manquer. C'est aussi le cas pour les expatriés de confession juive et la communauté de la ville. Nés à Paris ou en Israël, l'événement les passionne et ils n'hésitent pas, pour ceux qui pratiquent le shabbat, à réserver des hôtels pour être au plus près de la cérémonie.

Ben Stansall / AFP

"Impossible de se promener dans le centre de Londres sans être ramené à cet événement imminent, avec des drapeaux flottants, des guirlandes sur toutes les maisons et les couronnes géantes sur les abribus. Personnellement, j'attends avec grande impatience cette cérémonie, car même si beaucoup d'Anglais sont déjà un peu blasés, pour de nombreux expatriés, cela reste l'événement de l'année", raconte Noa, expatriée à Londres, depuis presque trois ans à i24NEWS.

Noa / i24NEWS Ls rues décorées à l'occasion du couronnement de Charles III

"C'est surtout à la synagogue que j'ai ressenti l'excitation du couronnement depuis l'annonce de la venue de Isaac Herzog. Malgré un passé parfois compliqué entre la monarchie et Israël, la communauté juive s'est beaucoup impliquée dans les préparatifs. C'est le sujet de débat préféré lors de nos derniers shabbats, et plus le couronnement approche, plus nous voyons de nouveaux projets apparaître. Par exemple, le grand rabbinat a publié un livret de prières spécialement pour l'occasion, et chah’arit (la prière du matin) commencera plus tôt dans presque toutes les synagogues ce shabbat", a-t-elle affirmé.

"Plusieurs familles françaises m'ont également raconté les projets que leurs enfants ont réalisés à l'école juive pour célébrer le couronnement, (beaucoup de chorales sur Adon Olam et de couronnes en papier). L'ambiance est électrique pour les expatriés, surtout les expatriés juifs. Nous sommes impatients de voir le président Isaac Herzog arriver à Westminster et de voir comment les relations avec Israël vont évoluer sous le règne de Charles III", poursuit Noa.

SEBASTIEN BOZON / AFP

Yaël, franco-israélienne à Londres depuis cinq ans, considère que c'est "une chance de vivre de tels moments historiques". "Je pourrai dire à mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants que j'ai assisté à un mariage royal, un jubilé ou bien encore un couronnement", s'enthousiasme-t-elle. "Ils symbolisent la continuité de la monarchie britannique, mais sont aussi des fêtes qui alimentent le patriotisme. L'ambiance festive qui rythme les rues me rappelle la joie de Yom Hatsmaout (Jour de l'Indépendance) ou de Yom Yeroushalaim. Lors du couronnement d’Elizabeth II, l’Etat d’Israël n’avait que cinq ans. Outre le témoignage fort d’une amitié israélo-britannique, la venue du président Herzog pour le couronnement de Charles III ancre encore plus Israël dans l’Histoire", a-t-elle affirmé.

LOIC VENANCE / AFP Les rues de Londres à la veille du couronnement de Charles III

De son côté, Tsipora, à Londres depuis plus de 20 ans, témoigne elle aussi de l'atmosphère conviviale qui règne au sein de la communauté juive de Londres. "Ils ont fêté ça à l'école, tout le monde est heureux. Ils ont même organisé des offices du matin très tôt à la synagogue pour pouvoir participer au couronnement. Certains ont pris des chambres d'hôtel", a-t-elle précisé. "Malheureusement, je ne pourrai pas y assister, mais nous décorerons notre table de shabbat en l'honneur du couronnement et on fêtera cela tout au long du week-end avec les enfants dans les parcs et de la musique", a-t-elle confié.

Menahem Kahana/Pool Photo via AP, file

Certaines synagogues organisent même des "coronation kidush" et une prière spéciale sera ajoutée à la prière du Moussaf (prière que l'on fait le samedi matin) pour le bien-être du Roi, à l'occasion du couronnement. Aussi, les boucheries cachers proposent même des réductions spéciales pour ceux qui envisagent de faire des barbecues pour l'occasion. Ephraim Mirvis, plus haut représentant de la religion juive dans le pays, a salué vendredi la manière "respectueuse et sensible" avec laquelle le palais a géré la situation pour lui permettre d'assister à la cérémonie sans profaner le shabbat.

A moins de 24 heures du grand moment, l'effervescence est à son comble...

Michaël Assous est journaliste pour i24NEWS en français