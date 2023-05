Le couronnement de Charles III, trompe-l’oeil d’une monarchie britannique en déclin

Le nouveau monarque, couronné demain dans une cérémonie au faste millénaire, hérite d’une institution dont l’image décline, surtout parmi les jeunes

Samedi 6 mai 2023. Une date qui entrera à n’en pas douter dans l’Histoire, 70 ans après le sacre d’Elizabeth II. Une cérémonie millimétrée dans les moindres détails, un faste et une grandiloquence dont seuls les britanniques sont capables. Les images qui nous parviendront demain de Londres, retransmises dans le monde entier, seront commentées, analysées et diffusées partout autour du globe. Un spectacle dont “la firme” (The Firm, surnom donné par la presse à la famille Windsor) maîtrise tous les contours.

Seulement voilà, il y a désormais une nouvelle tête au sommet de la pyramide. Et ce n’est pas Elizabeth II. Comment ne pas penser à l’icône ultime, symbole éternel et image-même de la monarchie aux yeux du monde entier ? C’est simple, il suffit de fermer les yeux et de penser à une reine. C’est son visage qui apparaît.

Il est vrai que Charles III vient à peine d'accéder au trône et qu’il occupe cette fonction depuis moins d’un an. Éternel héritier, parviendra-t-il à caresser du doigt la popularité de sa bien aimée mère ? La pompe, le faste et l’apparat de la machine monarchique britannique ne suffiront pas à masquer un fait très simple : Charles, désormais Charles III a toujours été, et restera probablement, une figure impopulaire. A 74 ans, il devient le plus vieux monarque de l’Histoire britannique. Paradoxe ironique, celui qui est censé incarner une institution millénaire semble faire plutôt partie du passé que de l’avenir.

Loin des clichés, la relation des Britanniques avec la monarchie

S’il y a un cliché qui reste tenace, surtout dans l’Hexagone, c’est celui qui veut que tous les britanniques adorent la monarchie. Bien entendu, l’institution bénéficie au Royaume-Uni du soutien majoritaire des sujets de Sa Majesté dans les sondages. Mais que disent justement les sondages sur le soutien des britanniques à la monarchie ?

Les Britanniques restent en majorité favorables à la monarchie mais le soutien au roi s’étiole chez les plus jeunes, selon un sondage publié lundi à quelques jours du couronnement de Charles III. Dans ce sondage réalisé en ligne mi-avril par l’institut YouGov, 58% des 4592 Britanniques interrogés estiment toujours qu’un monarque est préférable à un chef d’État élu, souhaité par 26% des sondés. Si les Britanniques restent en majorité pro-monarchie, le soutien à l'institution recule. Le mouvement pour l'abolition de la monarchie reste quant à lui largement marginal dans le royaume.

Dans le détail, le nouveau sondage commandé par la BBC relève aussi d’importantes divergences d’opinions selon les catégories d’âge: si 78% des plus de 65 ans sont favorables à la monarchie, seuls 32% des 18-24 ans sont d’accord (contre 38% qui souhaitent un chef d’État élu et 30% sans opinion). Les trois quarts des jeunes sondés (78%) se disent par ailleurs «pas intéressés» par la famille royale. Un autre sondage mi-avril montrait que près des deux tiers des Britanniques ne sont pas intéressés par le couronnement, prévu le 6 mai. Chez les plus jeunes, ils sont 59% à estimer que le roi Charles est «déconnecté» de la vie de ses sujets, un sentiment partagé par 45% des Britanniques.

Charles a déjà fait part de son désir d'avoir une monarchie allégée, ce qui se traduira probablement par un noyau plus restreint de membres de la famille royale en activité, avec le roi et la reine consort Camilla, le prince William et son épouse Catherine en son centre. Une monarchie plus "terre à terre", défi colossal à relever pour le nouveau monarque, qui pourrait être néanmoins plus facilement assimilable pour la génération suivante. William et Kate, beaucoup plus populaires que Charles, pourraient incarner à l’instar d’autres monarques européens comme le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne, un certain renouveau pour une institution considérée comme déclinante mais qui reste à bien des égards fascinante. Fascinante par sa symbolique, son protocole et son caractère apolitique, la monarchie constitutionnelle est un modèle d’Etat intéressant et qui peut curieusement très bien s’adapter à la modernité, à l’heure où nombre de républiques démocratiques connaissent des crises de régime à n’en plus finir.

Une institution qui doit s'adapter à la modernité pour assurer sa pérennité

Si d’aucuns évoquent le caractère révolu de la monarchie “qui appartient au passé”, le débat sur le meilleur modèle d'État reste ouvert entre monarchistes et républicains. Les uns comme les autres s'accordent généralement sur le fait que, si l'institution monarchique souhaite perdurer et ne pas devenir anachronique, elle doit impérativement s'adapter à la modernité. Parmi les qualités de ce modèle, la continuité au sommet de l'État, gage de stabilité selon les monarchistes. Il convient de rappeler, pour ouvrir quelques perspectives dans ce débat complexe, que la plupart des monarchies européennes sont bien moins dispendieuses que la "monarchie d'Etat républicaine française", et que la plupart des monarques chefs d'État ont bien moins de pouvoirs que le chef tout puissant de l'Élysée. Enfin, les monarchies constitutionnelles britannique, espagnole, danoise, sont des modèles d’États infiniment plus démocratiques que la république bolivarienne du Vénézuela, la république islamique d'Iran, la Hongrie ou la Pologne.