"Vive le roi!" : Charles III et Camilla couronnés rois du Royaume-Uni

Le couronnement, ancré dans la tradition et l'apparat, a été suivi par des millions de personnes dans le monde entier

Lors d'une cérémonie historique à l'abbaye de Westminster samedi, Charles III et son épouse Camilla ont été couronnés rois du Royaume-Uni.

La cérémonie a débuté avec le roi Charles, vêtu de robes royales, se rendant à l'abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham. Il était accompagné de membres de la famille royale, dont son épouse Camilla, la reine d'Angleterre, et ses enfants, le prince William et le prince Harry. À son arrivée à l'abbaye de Westminster, le roi a été accueilli par l'archevêque de Canterbury, qui a dirigé la cérémonie de couronnement. Le roi a ensuite prêté serment de respecter les lois et coutumes du Royaume-Uni, avant d'être oint d'huile sainte et de recevoir le sceptre royal, l'orbe et la couronne.

Le prince de Galles William prête allégeance au nouveau roi Charles III

La cérémonie a été marquée par des hymnes et des prières traditionnelles, ainsi que par la musique du chœur de l'abbaye de Westminster.

Le couronnement marque le début d'une nouvelle ère pour le Royaume-Uni. Le roi Charles III est la personne la plus âgée à avoir jamais accédé au trône britannique, et son règne sera certainement marqué par son dévouement au service et son engagement à maintenir les traditions de la monarchie. Le nouveau roi fait face à de nombreux défis, héritant d'une institution dont la popularité décline parmi les jeunes.