Roumanie : la police israélienne appelée en renfort dans une affaire de prise d'otage

Une équipe de négociation de la police israélienne a aidé vendredi la police roumaine à sauver une fillette de cinq ans des mains de son père, qui s'était barricadé dans leur maison en menaçant de faire exploser des ballons à gaz. Au terme de négociations qui ont duré 30 heures, la fillette a pu être libérée indemne.

Le chef de la police roumaine a déclaré que l'aide israélienne avait permis "de parvenir à une issue heureuse". "Envoyez mes meilleurs vœux à l'équipe israélienne. Ils nous ont beaucoup aidés. De vrais professionnels", a-t-il ajouté.

Alors que l'incident avait débuté jeudi matin, la police roumaine avait tenté dans un premier temps de gérer les choses seule. Mais devant son échec, celle-ci a ensuite décidé de faire appel au représentant de la police israélienne en Roumanie afin d'acheminer une équipe spécialisée. A son arrivée dans le pays, l'unité israélienne a mis en place un centre de crise composé de différents experts, de psychologues et de "profilers", qui ont recueilli des informations et dressé le profil du père afin de guider la police roumaine dans ses négociations.

Tandis que l'incident était retransmis en continu par toutes les chaînes de télévision roumaines, l'équipe israélienne a également conseillé de prendre en compte la possibilité que le père retranché regardait les émissions.

Après plus d'une journée d'opération des forces de sécurité, l'avocat du père barricadé est arrivé sur les lieux, non sans avoir été briefé au préalable par l'unité israélienne sur la façon d'approcher celui-ci, et sur la manière de lui parler. L'avocat a pu ainsi entrer dans la maison, réussissant à convaincre le père de libérer sa fille.

L'une des raisons qui ont poussé les Roumains à se tourner vers la police israélienne était leur échec antérieur dans une affaire très similaire, lors de laquelle un père s'était barricadé avec trois de ses enfants. En dépit des négociations qui avaient été menées, le père les avait tous assassinés.

Le chef de la division des opérations de la police israélienne, le surintendant Sigal Bar Zvi, a salué le travail de l'unité, se félicitant que "la police israélienne puisse fournir une assistance à d'autres forces de police dans le monde". "Notre unité de négociation est reconnue au niveau international comme l'une des meilleures et ce n'est pas la première fois qu'il lui est demandé de fournir une assistance hors des frontières de l'État", a-t-il déclaré.